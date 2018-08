GPS-Daten erleichtern Foto-Verwaltung

Alternative Foto-Apps

Kamera-Tuning fürs Smartphone

Die Kamera ist eine der wichtigsten Funktionen am Smartphone. Aber was ist, wenn die Schnappschüsse nach nichts aussehen? Kann man dann etwas machen? Die Antwort lautet: jein - zumindest nicht bei der Hardware. Aber an der Software-Schraube lässt sich drehen.