vor 3 Min.

Game-Charts: Leute verschönern und in die Renaissance reisen

Picklige Haut und Zahnspange - der Alptraum eines jeden Teenagers. Mit "Idle Makeover" können iOS-Gamer an einem solchen Aussehen einiges ändern. Ein Beautyspaß, der gut ankommt. Noch beliebter ist derzeit jedoch ein Puzzleabenteuer in 3D.

In den iOS-Game-Charts zieht in dieser Woche ein Neuzugang alle Aufmerksamkeit auf sich: "Idle Makeover" - ein lustiges Spiel für ungelernte Typberater. Auch "The House of Da Vinci" macht von sich reden. Denn der Puzzelspaß ist gleich mit zwei Ausgaben in den Top Ten vertreten.

Ungepflegte Haut, vergammelte Zähne und scheußlicher Zottelschopf - ganz klar, hier muss eine Schönheitsbehandlung her. Mit "Idle Makeover" können iOS-Nutzer mehreren Figuren ein neues Aussehen verpassen. Dabei lassen sich nicht nur Haare transplantieren und Zähne bleichen, sondern auch die Augen lasern. Mit diesen Beautytricks schafft es die kostenlose App nun unter die zehn beliebtesten iOS-Games.

Eine andere gefragte Unterhaltungsart bietet derzeit ein 3D-Puzzleabenteuer. "The House of Da Vinci" führt zurück in die Renaissance. Dort gilt es, vergangene Geheimnisse zu lüften und versteckte Objekte aufzuspüren. In der Neuerscheinung können hierfür Erfindungen wie das Oculus Perpetua genutzt werden. Auch stehen neue Touch-Bedienelememente zur Verfügung. "The House of Da Vinci 2" (5,49 Euro) landet somit vier Plätze vor seinem Vorgänger auf Rang 5 der meistgekauften iPad-Games.

An der Spitze stehen wie in der vergangenen Woche "Minecraft" (7,99) und "Monopoly" (4,49 Euro). Während das eine Spiel zumindest als Brettausgabe zu den erfolgreichsten Titeln überhaupt zählt, gilt das andere jetzt schon als einer der bedeutendsten Computerspiele-Klassiker unserer Zeit. Fast ebenso populär ist "Mario Kart Tour", das es diesmal auf Platz eins der meistgeladenen iPad-Games schafft.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 Pou Paul Salameh 2,29 6 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 7 Football Manager 2020 Mobile SEGA 9,99 8 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos 2 Johnny Trigger SayGames LLC kostenlos 3 Soap Cutting Crazy Labs kostenlos 4 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos 5 Homescapes Playrix kostenlos 6 Hunter Assassin RUBY OYUN VE YAZILIM DANISMANLIK kostenlos 7 Paper.io 3D Voodoo kostenlos 8 Magic Tiles 3: Piano Game Amanotes Pte. Ltd. kostenlos 9 BlockuDoku: Block-Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos 10 Idle Makeover Lion Studios kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 The House of Da Vinci 2 Blue Brain Games 5,49 6 The White Door Second Maze 3,49 7 The Room Fireproof Games 1,09 8 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 9 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49 10 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos 2 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos 3 Jigsaw Puzzle HD Puzzle-spiele Veraxen Ltd kostenlos 4 Homescapes Playrix kostenlos 5 Paper.io 3D Voodoo kostenlos 6 Hotel Empire Tycoon?Idle Game Digital Things kostenlos 7 Township Playrix kostenlos 8 Gardenscapes Playrix kostenlos 9 Soap Cutting Crazy Labs kostenlos 10 Johnny Trigger SayGames LLC kostenlos

Meistegeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 Pou Paul Salameh 2,29 6 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 7 Football Manager 2020 Mobile SEGA 9,99 8 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos 2 Johnny Trigger SayGames LLC kostenlos 3 Soap Cutting Crazy Labs kostenlos 4 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos 5 Homescapes Playrix kostenlos 6 Hunter Assassin RUBY OYUN VE YAZILIM DANISMANLIK kostenlos 7 Paper.io 3D Voodoo kostenlos 8 Magic Tiles 3: Piano Game Amanotes Pte. Ltd. kostenlos 9 BlockuDoku: Block-Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos 10 Idle Makeover Lion Studios kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 The House of Da Vinci 2 Blue Brain Games 5,49 6 The White Door Second Maze 3,49 7 The Room Fireproof Games 1,09 8 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 9 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49 10 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos 2 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos 3 Jigsaw Puzzle HD Puzzle-spiele Veraxen Ltd kostenlos 4 Homescapes Playrix kostenlos 5 Paper.io 3D Voodoo kostenlos 6 Hotel Empire Tycoon?Idle Game Digital Things kostenlos 7 Township Playrix kostenlos 8 Gardenscapes Playrix kostenlos 9 Soap Cutting Crazy Labs kostenlos 10 Johnny Trigger SayGames LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 Pou Paul Salameh 2,29 6 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 7 Football Manager 2020 Mobile SEGA 9,99 8 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos 2 Johnny Trigger SayGames LLC kostenlos 3 Soap Cutting Crazy Labs kostenlos 4 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos 5 Homescapes Playrix kostenlos 6 Hunter Assassin RUBY OYUN VE YAZILIM DANISMANLIK kostenlos 7 Paper.io 3D Voodoo kostenlos 8 Magic Tiles 3: Piano Game Amanotes Pte. Ltd. kostenlos 9 BlockuDoku: Block-Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos 10 Idle Makeover Lion Studios kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 The House of Da Vinci 2 Blue Brain Games 5,49 6 The White Door Second Maze 3,49 7 The Room Fireproof Games 1,09 8 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 9 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49 10 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos 2 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos 3 Jigsaw Puzzle HD Puzzle-spiele Veraxen Ltd kostenlos 4 Homescapes Playrix kostenlos 5 Paper.io 3D Voodoo kostenlos 6 Hotel Empire Tycoon?Idle Game Digital Things kostenlos 7 Township Playrix kostenlos 8 Gardenscapes Playrix kostenlos 9 Soap Cutting Crazy Labs kostenlos 10 Johnny Trigger SayGames LLC kostenlos

Meistgeladene iPad-Games (dpa)

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 Pou Paul Salameh 2,29 6 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 7 Football Manager 2020 Mobile SEGA 9,99 8 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos 2 Johnny Trigger SayGames LLC kostenlos 3 Soap Cutting Crazy Labs kostenlos 4 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos 5 Homescapes Playrix kostenlos 6 Hunter Assassin RUBY OYUN VE YAZILIM DANISMANLIK kostenlos 7 Paper.io 3D Voodoo kostenlos 8 Magic Tiles 3: Piano Game Amanotes Pte. Ltd. kostenlos 9 BlockuDoku: Block-Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos 10 Idle Makeover Lion Studios kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 The House of Da Vinci 2 Blue Brain Games 5,49 6 The White Door Second Maze 3,49 7 The Room Fireproof Games 1,09 8 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 9 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49 10 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos 2 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos 3 Jigsaw Puzzle HD Puzzle-spiele Veraxen Ltd kostenlos 4 Homescapes Playrix kostenlos 5 Paper.io 3D Voodoo kostenlos 6 Hotel Empire Tycoon?Idle Game Digital Things kostenlos 7 Township Playrix kostenlos 8 Gardenscapes Playrix kostenlos 9 Soap Cutting Crazy Labs kostenlos 10 Johnny Trigger SayGames LLC kostenlos

Themen folgen