Gmail: Drittanbieter haben Zugriff Mails von Google-Accounts

Nicht gleich entfreunden

Unbeliebte Facebookfreunde auf "Eingeschränkt"-Liste setzen

Nervige Arbeitskollegen, der Chef oder ein aufdringliche Nachbar: Manchmal nehmen Facebook-Nutzer andere Personen nur aus Höflichkeit in ihrer Freundesliste auf. Doch müssen diese Leute alles lesen dürfen, was man in die Timeline schreibt?