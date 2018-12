vor 30 Min.

Googles G-Suite ohne Konto mitnutzen Digital

Bisher brauchte man ein Google-Konto, um in der App G-Suite an einer Datei mitarbeiten zu können. Das will Google nun ändern und die Nutzung auch für eingeladene Gastnutzer öffnen.

Google will die gemeinsame Arbeit an Dokumenten in der professionellen Online-Office-App G-Suite erleichtern. Nutzer ohne Google-Konto sollen auf Einladung an Textdokumenten (Docs), Tabellen (Sheets) oder Präsentationen (Slides) mitarbeiten können.

Mit der Einladung erhält der Gastnutzer einen persönlichen PIN-Code zur Anmeldung bei G-Suite. Noch läuft die Gastnutzung im Beta-Test. Google will nach eigenen Angaben vorrangig Administratoren von Unternehmen zum Ausprobieren gewinnen, da Firmen häufig mit wechselnden Verkäufern, Partnern, Vertragsnehmern und Kunden zu tun haben.

Darüber, ob die Einladungs-Funktion per PIN später vielleicht auch für das kostenlose Privatnutzer-Angebot Google Docs, Tabellen und Präsentationen verfügbar sein wird, machte das Unternehmen zunächst keine Angaben. (dpa)

