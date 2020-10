vor 20 Min.

Im Facebook Messenger gemeinsam Videos schauen

In einem Messenger-Room können bis zu 50 Menschen zum «Watch together» zusammenkommen.

Wer mit Freunden Videos schauen möchte, kann dies in Zukunft nicht mehr nur klassisch analog, sondern auch digital tun. Facebook hat seinen Messengerdienst nun um eben jene Funktion erweitert.

Manchmal ist chatten allein eben nicht genug Unterhaltung. Deshalb haben sich die Entwickler des Facebook Messengers nun die Möglichkeit einfallen lassen, im Videochat gemeinsam Videos anzuschauen - und nennen es "Watch together".

Als Beispiele nennt Facebook nicht nur virale Videos, Serien-Episoden oder Filme, um sich gemeinsam zu amüsieren oder zu gruseln. Die Chattenden können etwa auch Fitness-Videos laufen lassen, um sich in der Gemeinschaft fit zu halten. Zudem soll es auch möglich sein, eigene Uploads anzuschauen.

Wer das neue Feature ausprobieren möchte, kann im Messenger einen Video-Call starten oder einen Messenger-Room erstellen. Dann gilt es, im Menü "Watch together" aufzurufen. Als nächstes kann man Videos aus verschiedenen Kategorien auswählen, einfach Videos starten, die der Messenger vorschlägt oder die Freitextsuche nutzen.

Bei einem Messenger-Video-Call können bis zu acht Menschen gemeinsam Videos schauen. In Messenger-Rooms können bis zu 50 Menschen zum "Watch together" zusammenkommen, die per Link eingeladen werden müssen.

© dpa-infocom, dpa:200930-99-767197/3 (dpa)

