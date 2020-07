vor 21 Min.

Kaputte Suche in Firefox repariert

Mit Updates kommt oft etwas Neues hinzu. Oder Bestehendes wird verbessert oder repariert. Manchmal verschwindet aber auch etwas völlig unbeabsichtigt - wie gerade beim Firefox-Browser.

In Ihrem Browser sind alle hinterlegten Suchmaschinen verschwunden? Dann sind Sie nicht alleine und nutzen höchstwahrscheinlich Firefox.

Denn nach dem Update auf die neueste Version 78 des Browsers ist genau dieser Fehler bei vielen Nutzerinnen und Nutzern aufgetreten. Auch die Auto-Ergänzung der Adressleiste und die Startseiten-Suchmaschine funktionierten nicht mehr.

Entwickler Mozilla hat bereits reagiert und die Bugs mit einem Zwischen-Update auf Version 78.0.1 behoben. Nutzerinnen und Nutzer können im Menü des Browsers unter "Hilfe/Über Firefox" prüfen, ob die aktuellste Version bereits installiert ist - oder den Download anstoßen.

Und was war neu in Firefeox 78? Mozilla hat etwa den Tracking-Schutz samt Einstellungsmöglichkeiten weiter verbessert. Wer künftig versucht, Firefox noch einmal zu installieren - in der Hoffnung, damit Probleme zu lösen, dem wird ein "Refresh"-Button angeboten, der den Browser ohne Neuinstallation bereinigen können soll. Und nicht zuletzt sollen bestimmte Videochats im Browser ab sofort nicht mehr abbrechen, wenn sich ein Bildschirmschoner aktiviert.

