Karte visualisiert die Erreichbarkeit von Kliniken

Großhandelsvertrag geschlossen

Vodafone will Unitymedia-Übernahme durch Netzzugang versüßen

Der Telekommunikationskonzern Vodafone will den Rivalen Telefónica (O2) in sein Kabelnetz in Deutschland lassen, um die Zustimmung der EU-Kommission zur milliardenschweren Übernahme von Unitymedia zu erreichen.