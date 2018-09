Kein guter Service bei Telefon- und Internetanbietern

Die Mitarbeiter in Facebooks Löschzentren müssen als eine Art menschliche Filter tagtäglich schlimme Dinge sehen. Facebook erklärt, man helfe ihnen, das zu bewältigen. Doch in einer Klage wirft eine Ex-Mitarbeiterin der Firma vor, sich nicht genug zu kümmern.

Neue Videospiele

Krawallige Lara Croft und zwei Brüder in Schwierigkeiten

Die Schattenseiten von Lara Croft werden in diesem Monat beleuchtet, und es gibt eine Fortsetzung des Überraschungserfolgs "Life is strange". Also ran an Konsole und PC, die Neuerscheinungen haben es in sich.