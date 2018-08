vor 38 Min.

#MeQueer: Zehntausende twittern gegen Diskriminierung Digital

Nach #MeToo und #MeTwo geht nun #MeQueer um die Welt. Unter diesem Begriff twittern unter anderem Homosexuelle über Diskriminierung im Alltag.

Ein Hashtag aus Deutschland geht um die Welt: Nach #MeToo und #MeTwo gibt es seit gut zwei Wochen auch #MeQueer. Unter diesem Begriff twittern LGBT über Diskriminierungserfahrungen im Alltag. Geteilt werden hauptsächlich persönliche Erlebnisse, wie schon bei den Twitter-Debatten zu Sexismus und Rassismus.

LGBT kommt als Abkürzung aus dem englischsprachigen Raum und meint Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Es wird inzwischen oft auch eingedeutscht und erweitert (LSBTTIQ; also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersex* und queer).

#MeQueer: Woher kommt das Hashtag?

Es begann Mitte August mit einem Tweet von Hartmut Schrewe (Eigenbeschreibung unter anderem "Gutmensch und Hundefundamentalist", "Autor"), der sich über Ignoranz ärgerte: "Mein Mann ist mein Ehemann, nicht mein Kumpel. Wann hört das endlich auf?"

Mein Mann ist mein Ehemann und nicht mein Kumpel. Wann hört das endlich auf#Homophobie#MeQueer — (((HartmutSchrewe))) (@HartmutSchrewe) 13. August 2018

Dazu setzte er Emoticons und die Hashtags "#Homophobie" und "#MeQueer", wobei der zweite eben auf die #MeToo-Bewegung anspielt, die im Herbst 2017 weltweit eine Debatte über sexuelle Belästigung auslöste und Hunderte Millionen Tweets hervorbrachte.

Wie aus Zahlen des dpa-Monitoringdienstes Buzzrank hervorgeht, hat es #MeQueer in den letzten 14 Tagen immerhin auf mehr als 150.000 Tweets gebracht. Sie kommen von etwa 60.000 Nutzern. Interessant dabei: Am Wochenende schwappte der Trend ins Spanischsprachige mit etwa 50.000 Tweets allein am Samstag und etwa 30.000 am Sonntag. Insgesamt sind mehr als 125.000 Tweets auf Spanisch, darunter von wichtigen Medien wie der spanischen Zeitung El Pais oder der kolumbianischen Zeitung El Tiempo.

Der deutsche Auslöser des Trends, Twitterer Schrewe, gibt sich bescheiden und twitterte nach 14 Tagen, er habe "nur den Startschuss gesetzt". Weiter: "Die #MeQueer Bewegung sind alle, die ihre Diskriminierungserfahrungen geteilt haben. Und den Hass würde ich als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnen."

#MeQueer: Durfte nicht in Bus steigen, weil ich mit einem Mädchen Händchen hielt

Im Folgenden einige Tweets zum Hashtag #MeQueer, in denen Betroffene von ihren Diskriminierungserfahrungen im Alltag berichten:





Und weiter gehts: Ich wurde in München nicht mit dem Bus mitgenommen. Der Grund: Ich hielt Händchen mit einem Mädchen, meinem allersten Date #MeQueer — Eva Katharina (@evabelle_) 25. August 2018

Hab mich nur vor meiner Schwester und meiner Cousine als bi geoutet. Von meiner Schwester kam sofort: „Du kannst gar nicht bi sein, du hattest ja noch nie was mit einem Mädchen.“ Deswegen hab ich große Angst davor es meiner Familie oder anderen zu sagen. #MeQueer — Kät (@experiment405) 26. August 2018

Aufnahme für OP im Krankenhaus (2015): Nachdem ich angegeben habe, dass ich mit einer Frau verpartnert bin, sagte die Schwester zu mir: "Ich trag' bei Familienstand ledig ein, als christliches Krankenhaus kann man sowas nicht akzeptieren, das müsse ich doch verstehen!" #MeQueer — Regenbogentraum (@KorikoSeidel) 28. August 2018

Ich zu meiner Mutter: „Ich bin im falschen Körper“



Ihre Antwort: „Ist nur eine Phase“



...#MeQueer — (@ani_vyan) 26. August 2018

Arbeitsamt: als die "Bewerbungberaterin" erfährt, dass ich in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bin, rät sie mir, meinen Arbeitgeber zu belügen und zu sagen, dass ich in einer "hetero Ehe" bin. #MeQueer #mequeer #meQueer — Robby_is_drawing (@DrawingRobby) 25. August 2018

(dpa/AZ)

