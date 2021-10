Mystische Reise

"Baldo: The Guardian Owls":Kleiner Held auf Keller-Abenteuer

Sogar auf solche Roboter trifft man in «Baldo: The Guardian Owls».

Der junge Baldo lebt ein entspanntes Leben in seinem kleinen Dorf. Als er gerade Hühner einfangen will, fällt er plötzlich in einen rätselhaften Keller. Eine mystische Reise beginnt.

Die Vögel zwitschern leise, das Gras raschelt und nichts könnte die Idylle im kleinen Dorf stören. Der junge Baldo hilft seiner Familie und Freunden zusammen mit seiner besten Freundin Luna bei der Landarbeit. Doch als er unverhofft in einen Keller stürzt und die sogenannte Wächtereulen trifft, beginnt eine nervenaufreibende Reise. Willkommen im Abenteuerspiel "Baldo: The Guardian Owls". Die Prophezeiung der Wächtereulen Beim Aufeinandertreffen eröffnen die geheimnisvollen Flatterwesen dem kleinen Baldo sein Schicksal. Eine dunkle Prophezeiung sieht das Fortbestehen seines Dorfes in Gefahr. Ein schreckliches Monster ohne Herz wird sich bald befreien. Das Schicksal des Dorfes liegt fortan in Baldos Hand. Die Eulen geben ihm eine magische Flöte und kleinere Waffen mit und schicken ihn auf die Reise. Rätselhafte Dungeons Die führt in Schräg-von-oben-Sicht in klassischer Rollenspielmanier durch schön bunt gezeichnete Welten. Dabei wechselt sich das Dorf mit seinen Einwohnern später mit Höhlen und anderen Dungeons ab. Dort warten viele knifflige Rätsel und mystische Gegner auf Baldo. Die zahlreichen Gegenstände, die Baldo unterwegs findet, können zu mächtigen Waffen zusammengebaut werden, um die Gegner wirkungsvoller zu bekämpfen. Ob Baldo am Ende die Prophezeiung entschlüsseln und das Dorf retten kann? "Baldo: The Guardian Owls" gibt es für PC, XBox, Switch und Playstation für knapp 25 Euro. Außerdem ist es Teil von Apples Abo-Dienst Arcade (ca. 5 Euro im Monat). © dpa-infocom, dpa:211013-99-584658/4 (dpa)

