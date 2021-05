Nager-Mystery

"Nüsse" macht Spieler zu Hörnchen-Forschern

Hörnchen springt vom Baum, Kamera sieht es. So kommen Spieler von «Nüsse» den Nagern auf die Spur.

Hach was sind Eichhörnchen doch niedlich. Aber was treiben die eigentlich so, wenn keiner hinschaut? Das Naturdetektivspiel "Nüsse" geht der Sache auf den Grund - und kommt zu einer erschreckenden Erkenntnis.

Klein, rot, grau, mal hektisch, mal einfach nur süß. Es gibt wohl nur wenige Menschen, die keine Eichhörnchen mögen. Aber wissen wir, was diese kleinen Kerlchen abseits von Nüssesammeln und Kogelbau wirklich treiben? Könnte es nicht sein, dass sich hinter der ganzen Nager-Wuselei eine große Verschwörung verbirgt? In Apple-Arcade- Titel "Nüsse - Mysteriöse Überwachung schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Eichhörnchen-Forschers. Dieser beginnt als Berufsanfänger und muss zunächst seinen in der Wildnis des Melmoth-Waldes stehenden Wohnwagen mit allerlei Forschungstechnik ausstatten. Irgendwas ist faul im Wald Nachtsicht-Kameras helfen dabei, die Nester und Nahrungsquellenzu der örtlichen Hörnchenpopulation aufzuspüren. Und sie zeigen: Diese Hörnchen verhalten sich arg merkwürdig. Das Spiel ist in Tag und Nacht geteilt. Tagsüber werden die Kameras im Wald platziert. Nachts wird dann gefilmt. Aus den Aufnahmen wiederum werden die Bewegungen der Eichhörnchen analysiert und die Ergebnisse an die Forscherin Dr. Nina Scholz weitergeleitet. Das klingt simpel, ist aber ob der Größe des Terrains, des begrenzten Aufnahmebereich der Kameras und der unberechenbaren Hörnchenbewegungen zum Teil enorm kniffelig. Im Verlauf des Spiels des Spiels kommt das Forschungsteam zu einer erschreckenden Erkenntnis. Mehr wird hier nicht verraten. Stimmungsvolle Bleistiftgrafik Die minimalistische Dreifarben-Grafik des Spiels ist ein kleines Highlight für sich. Sie erzeugt eine mysteriöse Stimmung, untermalt von tollen Naturgeräuschen. Eichhörnchen beobachten war noch nie so spannend. "Nüsse - Mysteriöse Überwachung" gibt es nur bei Apples kostenpflichtigen Abo-Dienst Apple Arcade und läuft auf iPhones, iPads und Macs. © dpa-infocom, dpa:210127-99-187813/5 (dpa) "Nüsse" im App Store

