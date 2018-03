19:06 Uhr

Nintendo Switch kriegt "Super Smash Bros." Digital

Nintendo: Noch 2018 werden Switch-Besitzer bei "Super Smash Bros." Charaktere wie Mario oder Link gegeneinander antreten lassen. Ein erster Trailer ist da.

Am Donnerstag hat Nintendo in seiner Direct-Show die Katze aus dem Sack gelassen: Im bevorstehenden Line-Up für die Switch tauchen einige wohlbekannte Gestalten auf. Im Teaser-Trailer zu Super Smash Bros. (Release für 2018 geplant) hat Nintendo die Charaktere der neuesten Version zwar nicht ausdrücklich beim Namen genannt. Aber Mario, Link und zwei Inklinge aus Splatoon waren eindeutig zu erkennen.

Der Rest ist nicht ganz so eindeutig, doch am Ende des Teasers ist im Schatten das Charakter-Line-Up von Super Smash Bros. zu sehen. IGN ist sich ziemlich sicher, dass die Pokémon Pikachu und Pumeluff wieder dabei sind - ebenso wie Prinzessin Zelda, Samus Aran aus Metroid, Kirby, Donkey Kong und Marios ständiger Rivale Bowser. Die gleiche Quelle geht davon aus, dass im Juni zur E3 2018 in Los Angeles erstes Gameplay-Material zur Super Smash Bros. für die Switch gibt.

Nintendo Switch: Der Mehrspieler-Modus wird Geld kosten

Nutzer der Nintendo-Konsole Switch müssen ab September für den Online-Mehrspielermodus bezahlen. Die Preise fangen bei 3,99 Euro für 30 Tage an. 90 Tage gibt es für 7,99 Euro, und ein kompletter Jahrespass kostet dann 19,99 Euro.

Spieler bekommen dafür unter anderem Zugriff auf klassische Nintendo-Titel wie "Super Mario Bros. 3" oder "Dr. Mario", erhalten Rabatte und können per Smartphone-App Mehrspieler-Partien und Sprach-Chats mit Freunden starten. Bis zum offiziellen Start von Nintendo Switch Online im September ist die Nutzung kostenlos.

Nintendo ist mit der Gebühr nicht allein. Auch Sony und Microsoft verlangen für Mehrspieler-Partien über das Netz Geld, aktuell rund 60 Euro im Jahr.

Nintendo: Super Mario und Luigi kommen jetzt auch aufs Handy

Nintendo wird eines seiner populärsten Spiele - das Renn-Game "Mario Kart" - auch auf Smartphones bringen. Fans müssen sich aber noch gedulden.

Es könnte über ein Jahr dauern, da der Erscheinungstermin nur für das bis Ende März 2019 laufende nächste Geschäftsjahr angekündigt wurde. Nintendo hatte lange darauf beharrt, seine Spiele nur auf hauseigenen Konsolen nutzbar zu machen.

Doch der Vormarsch der Smartphones zwang die Traditionsfirma bereits zum Umdenken. Ein "Super Mario"-Spiel für Smartphones wurde über 200 Millionen Mal heruntergeladen und kommt laut Nintendo auf 20 Millionen monatlich aktive Nutzer.

Nintendo konnte zuletzt durch den Erfolg der neuen Konsole Switch die Krise der vergangenen Jahre hinter sich lassen. Die Prognose für den Absatz des Geräts im Ende März auslaufenden Geschäftsjahr wurde von 14 auf 15 Millionen erhöht. Obwohl man die Switch nicht nur zu Hause am Fernseher, sondern auch unterwegs nutzen kann, will Nintendo auch an seiner betagten mobilen Konsole 3DS festhalten, wie Firmenchef Tatsumi Kimishima betonte. Sie solle als Gerät für den schmaleren Geldbeutel vermarktet werden.

Außerdem macht Nintendo auch einen neuen Anlauf, seine beliebten Figuren ins Kino zu bringen. Gemeinsam mit dem "Minions"-Studio Illumination werde an einem "Super Mario"-Animationsfilm gearbeitet. Wann er erscheint, soll später bekanntgegeben werden. Ein erster "Super Mario"-Film mit menschlichen Schauspielern hatte 1993 schlechte Kritiken bekommen. (AZ, dpa)

