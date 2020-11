vor 17 Min.

PS 5 oder Xbox Series X: Welche Konsole soll es sein?

Mit neuen Konsolen buhlen Microsoft und Sony um die Gunst der Gamerinnen und Gamer. Es gab aber selten so wenige Gründe, in die neue Generation zu investieren. Doch warum ist das so?

Für Gamerinnen und Gamer beginnt eine neue Zeitrechnung: Mit Playstation 5 (PS5), Xbox Series X und Xbox Series S kommen die neuen Konsolen auf den Markt. Doch die Entscheidung, welche es werden soll, ist nicht leicht. Eine Hilfestellung:

Was haben die Konsolen gemeinsam?

Das bezeichnende Feature dieser Konsolengeneration sind schnelle SSD-Speicher. Damit werden Ladezeiten drastisch reduziert. Die Konsolen starten und die Spiele laden viel schneller, teilweise in der Hälfte oder einem Drittel der Zeit im Vergleich zu den Vorgängern.

Natürlich bringen die Konsolen auch mehr Grafikpower mit. Die neuen Chips ermöglichen höhere Auflösungen und Bildwiederholraten. Auch das sogenannte Raytracing wird unterstützt. Dadurch gibt es hübschere Lichteffekte und realistischere Spiegelungen.

Beide Konsolen kommen in zwei Ausführungen. Was sind die Unterschiede?

Die zwei Versionen der Playstation 5 unterscheiden sich nur durch das 4K-UHD-Blu-ray-Laufwerk - und dadurch im Preis: Die PS5 mit Laufwerk kostet 499, die "Digital Edition" 399 Euro. Die höhere Investition könnte sich über die Lebenszeit aber auszahlen, da mit der "Digital Edition" keine gebrauchten Spiele genutzt werden können. Dafür ist die Optik ohne Laufwerk etwas ansprechender, weil symmetrischer.

Bei der Xbox gibt es mehr Unterschiede. Neben dem fehlenden Laufwerk hat die Series S im Vergleich zur Series X nur die Hälfte an Speicherplatz (512 Gigabyte) und weniger Rechenpower. Deswegen sind hier auch die erzielten Auflösungen geringer.

Die Series S eignet sich deshalb vor allem für Spielerinnen und Spieler mit kleineren Bildschirmen und weniger ressourcenhungrigen Games. Oder etwa als Zweitkonsole. Mit gerade einmal 299 Euro ist vor allem der Preis der Series S eine Kampfansage.

Welche Konsole hat die meiste Power?

Rein nach Ausstattung und Zahlen: die Xbox Series X für 499 Euro. Laut Microsoft kommt sie auf 12,15 Teraflops Grafikleistung, die PS5 nach Angaben von Sony dagegen auf 10,28 Teraflops. Auch die Prozessoren sind bei der Series X schneller und mit 1 Terabyte hat sie am meisten Speicherplatz.

Doch das sind nur Zahlen - wichtiger ist, wie die Konsolen die Kraft nutzen. Erste Tests, darunter von "Digital Foundry", legen nahe, dass Xbox Series X und PS5 in der Performance sehr nahe beieinander liegen.

Wo gibt es die besseren Spiele?

Das ist bisher der wunde Punkt dieser Generation. Fast alle Games für die neuen Konsolen gibt es auch für die Vorgänger PS4 und Xbox One. Wirklich exklusiv ist bisher nur das auf der PS5 vorinstallierte "Astro's Playroom" und das Remake von "Demon's Souls". Auch viele Spiele, die in den nächsten Monaten herauskommen, erscheinen noch für die bisherigen Konsolen.

Punkten wollen die Hersteller dagegen mit Abwärtskompatibilität. Auf allen Konsolen kann man auch Games der Vorgänger zocken. Mit der PS5 laufen fast alle Spiele, die es für die PS4 gab. Oft kann man auch die Spielstände übertragen. Bei der Xbox geht es teilweise bis zur ersten Generation zurück.

Was macht der Controller aus?

Während der Xbox-Controller nahezu gleichgeblieben ist, hat die PS5 einen neuen Controller namens Dualsense. Er sieht nicht nur anders aus, auch das Innenleben ist neu. Der Controller gibt besonderes haptisches Feedback, was sich vor allem im Spiel "Astro's Playroom" zeigt.

Welche Konsole sollte man also kaufen?

Das ist weniger eine Frage der Technik als mehr eine Frage des Ökosystems. Ein neues Spielgefühl mit dem "Dual Sense"-Controller und regelmäßig große, exklusive Blockbuster-Spiele gibt es mit der PS5. Die Xboxen haben die preiswerteren Angebote. Was aber auf keinen Fall schadet: Erst einmal abwarten. Denn vor allem, wer schon eine der beiden Vorgängerkonsolen besitzt, hat nur wenig Vorteile.

Service:

Xbox Series X, Microsoft, 499 Euro, 1 Terrabyte SSD-Speicher, 4K-Bluray-Laufwerk, ab 10. November

Xbox Series S, Microsoft, 299 Euro, 512 Gigabyte SSD-Speicher, ohne Laufwerk, ab 10. November

Playstation 5, Sony, 499 Euro, 825 Gigabyte SSD-Speicher, 4K-Bluray-Laufwerk, ab 19. November

Playstation 5 Digital Edition, 399 Euro, Sony, 825 Gigabyte SSD-Speicher, ohne Laufwerk, ab 19. November

