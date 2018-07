vor 48 Min.

Samsung-Handys verschicken ungewollt Bilder Digital

Gruselig, wenn das eigene Smartphone ungewollt Bilder an Kontakte sendet. So nun geschehen bei einigen Samsung-Modellen. Techniker sind an dem Problem dran.

Das Handy verschickt wahllos private Bilder an Kontakte. Unheimlich? Genau das soll Besitzern eines Samsung-Telefons passiert sein. So können Sie sich schützen.

Der ein oder andere Nutzer hat Bilder auf seinem Handy, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Problematisch wird es dann, wenn das Handy diese ungefragt und heimlich selbst verschickt. So geschehen bei einigen Besitzern eines Samsung-Smartphones. Das berichtet zumindest das US-Medium Gizmodo. Demnach hätten sich Samsung-Nutzer über das offizielle Forum sowie die Internetplattform Reddit beschwert.

Die App Samsung Messages soll für den Fehler verantwortlich sein

Verantwortlich für den Fehler soll die App Samsung Messages sein. Diese verschickt zufällig Fotos - und das, ohne dass der Nutzer etwas davon mitbekommt. Ein User beschwert sich im Internet, dass sein Handy über Nacht sogar seinen kompletten Bildspeicher an den Partner verschickt habe. Zu den betroffenen Geräten scheinen aktuell das Galaxy S9, das Galaxy S9 Plus sowie das Galaxy Note 8 zu zählen. Bisher ist das Problem nur in den USA aufgetreten. Das wiederum heißt jedoch nicht, dass es in Deutschland ganz auszuschließen ist.

Samsung teilte indes mit, dass sich Techniker um das Problem kümmern. Bis der Fehler behoben ist, empfiehlt der Hersteller, der App den Zugriff auf den Handyspeicher zu untersagen. Die Funktion finden Nutzer unter Einstellungen > App > Nachrichten > Berechtigungen > Speicher. Zudem sollten User zunächst auf einen anderen Messenger auszuweichen. (AZ)

Themen Folgen