Scanner-Apps können Malware enthalten

Jede installierte App ist ein potenzielles Risiko. Jüngst sorgte ein QR-Code-Scanner, der offenbar per Update zu Malware wurde, für Aufsehen. Brauchten Nutzerinnen und Nutzer den Scanner überhaupt?

Taschenlampen-Apps waren so etwas wie der Prototyp einer potenziell gefährlichen Anwendung. Weil sie jeder braucht, die Smartphone-Hersteller aber zunächst nicht daran gedacht hatten, fluteten Cyberkriminelle die App Stores damit. Zwar erfüllten die meisten von ihnen ihren überaus simplen Zweck. Viele hatten aber eben auch Schadsoftware im Gepäck.

Heute muss kaum noch jemand eine Taschenlampen-App installieren. Es wird inzwischen schwieriger sein, ein Smartphone zu finden, das diese Funktion nicht vom Hersteller in die Wiege gelegt bekommen hat. Bei Androiden streicht man oben über den Bildschirmrand herunter, öffnet damit die sogenannte Statusleiste und hat dann meist direkt einen Taschenlampen-Button vor sich. Bei iPhones verhält es sich ebenso - nur dass dort der Bereich Kontrollzentrum heißt.

Was kann mein Gerät schon?

Aber es könnte so etwas wie einen Nachfolger der gefährlichen Taschenlampen-Apps geben, nämlich gefährliche Scanner-Apps für Barcodes und die verbreiteten QR-Codes, die mit Malware huckepack in den App Stores auftauchen. Hier ist aber weniger das Problem, dass die Hersteller bei ihren Smartphones nicht an eine Scannerfunktion gedacht hätten. Vielmehr denken viele Nutzerinnen und Nutzer nicht daran, auf ihrem Gerät danach zu suchen, sondern stürmen direkt den App Store.

Dabei ist der erste Ort zum Suchen, an dem man bei sehr vielen Android-Smartphones erfolgreich sein wird, die Kamera: Kamera-App öffnen, den Code ins Visier nehmen und bei vielen Android-Smartphones (ab Android 9.0) und bei allen iPhones kommt direkt eine Mitteilung, dass ein QR-Code erkannt worden ist.

Welche Apps sind installiert?

Und in fast allen anderen Fällen findet sich auf dem Android-Smartphone eine einfache Scanner-App des Herstellers oder eine mächtige, scannerfähige Bilderkennungs-App wie Google Lens oder Bixby Vision von Samsung.

Oder aber man greift auf die Scanner-Funktion innerhalb einer anderen App - etwa im Firefox-Browser beim Öffnen eines neuen Tabs - zurückgreifen, anders ausgedrückt: Es ist recht unwahrscheinlich, dass man überhaupt in die Verlegenheit kommt, im App Store nach einer vertrauenswürdigen Scanner-App suchen zu müssen.

Scanner-Funktion im Firefox-Browser

