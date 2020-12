vor 38 Min.

So läuft die Corona-Warn-App rund

Damit die Corona-Warn-App zuverlässig Begegnungen aufzeichnen, abgleichen und warnen kann, muss sie ständig im Hintergrund aktiv sein dürfen. Doch dieses Recht hat sie nicht auf jedem Android-Gerät.

Dass der Smartphone-Akku länger durchhält, ist ein hehres Ziel. Doch manche Hersteller schießen insbesondere bei Android-Mobilgeräten übers Ziel hinaus: Sie verbieten vielen Apps, im Hintergrund aktiv zu sein.

Das führt zum Beispiel dazu, dass man keine Benachrichtigungen über neue Nachrichten vom Messenger erhält. Oder es verhindert, dass die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts (RKI) rechtzeitig oder überhaupt vor Risikobegegnungen warnt, wenn man die Anwendung nicht gerade selbst startet.

Das dokumentieren die Entwickler auch in den FAQ zur App. Viele Menschen dürften sich aufgrund der Berichte über Probleme bei der Corona-Warn-App trotzdem fragen, ob sie nun etwas unternehmen sollen.

Die Warn-App kann prüfen

Für alle Apps gilt: In den allermeisten Fällen lassen sich solche Probleme in den Smartphone-Einstellungen lösen. Damit Nutzer nicht lange suchen müssen - und um schnell feststellen zu können, ob sie betroffen sind oder nicht -, ist in der aktuellen Version der Corona-Warn-App (Version 1.1.1 vom 20. Juli) eine Verknüpfung in die Geräte-Einstellungen hinein samt Prüfung zu finden.

Diese Prüfung erreicht man, indem man oben rechts in der App auf die drei senkrecht untereinander angeordneten Punkte tippt und "Einstellungen" wählt. Ganz unten unter "Priorisierte Hintergrundaktivität" sieht man gleich, ob die Funktion "An" oder "Aus" ist. Sollte sie aktiviert sein, muss man nichts weiter tun.

Ran an den Schieber

Sollte sie allerdings nicht aktiviert sein, tippt man auf "Priorisierte Hintergrundaktivität". Es öffnet sich nun ein neues Fenster, in dem man den Schiebregler auf die "An"-Position zieht.

Kurz darauf fragt Android dann in einem kleinen Pop-up-Fenster: "Soll die App immer im Hintergrund ausgeführt werden?" Das müssen Nutzerinnen und Nutzer dann mit einem Tipp auf "Zulassen" bestätigen.

Dann eben ein Update

Für den Fall, dass eine veraltete Version der App installiert ist, die die Einstellungshilfe nicht bietet, öffnet man den Google Play Store und tippt auf das Symbol mit den drei waagerecht untereinander angeordneten Strichen oben links im Eingabefeld für die Suche.

Danach wählt man "Meine Apps und Spiele/Installiert" und tippt in der Liste auf das Kästchen "Aktualisieren" hinter dem Eintrag der Corona-Warn-App.

In der Anwendung selbst findet sich die Versionsnummer im Menü ganz unten, wenn man auf "App-Informationen" tippt.

dpa-infocom, dpa:200622-99-521572/4

