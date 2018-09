vor 19 Min.

Sony ermöglicht Crossplay für "Fortnite"-Spieler Digital

Bislang konnten "Fortnite"-Spieler auf der Playstation 4 und der Xbox One nicht gegeneinander antreten. Sony weigerte sich - und änderte jetzt seine Meinung.

Playstation 4, Xbox One, Switch, PC - Spiele erscheinen oft für viele Systeme. Doch in Fällen wie "Fortnite" gibt es einen Haken: Bislang ist es Besitzern unterschiedlicher Plattformen nicht möglich, in so genannten Crossplays gegeneinander anzutreten.

Playstation-Spieler von "Fortnite" können jetzt gegen Spieler anderer Plattformen antreten

Vor allem Spielern von "Fortnite" ist das schon lange ein Dorn im Auge. Ihr Vorwurf an Sony: Der Konsolenhersteller soll die Haltung vertreten haben, wer mit anderen Playstation 4-Besitzern spielen möchte, solle sich eben einfach eine solche kaufen.

Nun erklärte Sony auf seinem Blog, dass Playstation-Spielern von "Fortnite" ermöglicht werden soll, auch mit Spielern anderer Plattformen zusammenzuspielen. Zunächst solle eine offene Betaversion von Fortnite bereitgestellt werden. Damit können Spieler mit anderen Spielern auf Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch, PC und Mac zusammenspielen - eine kleine Revolution in der Gamer-Szene.

Sony: Auch In-Game-Käufe zwischen den Plattformen sind bei "Fortnite" jetzt möglich

Die Communitys mancher Spiele hätten sich "bis zu einem Punkt weiterentwickelt, an dem plattformübergreifende Features einen erheblichen Mehrwert für Spieler darstellen", schreibt Sony-Manager John Kodera.

Demnach seien künftig außerdem In-Game-Käufe im Spielstore zwischen den Plattformen möglich. Spieler sollen ihre Accounts auf allen Plattformen gleichermaßen nutzen können.

Weitere Details zu Laufzeit der Beta oder weiteren Crossplay-Möglichkeiten (in Onlinespielen wie "Fifa" und "Rocket League") nannte Sony noch nicht. (AZ, dpa)

