vor 22 Min.

Spotify präsentiert Playlists für Hunde

Nicht nur Menschen hören gern Musik, auch Haustiere. Möglicherweise hat sogar jedes Tier seine eigenen Vorlieben. Spotify antwortet darauf jetzt mit einem besonderen Tool.

Wenn Frauchen oder Herrchen einmal ohne sie unterwegs sind, können Hunde und andere Haustiere nun ihre eigene Playlist auf Spotify hören. In wenigen Schritten können die Besitzer Wiedergabelisten für ihre Tiere erstellen, wie der Musik-Streamingdienst aus Schweden am Mittwoch in Stockholm mitteilte.

Um eine Liste - im Spotify-Fachsprech heißt das "Pet Playlist" - zu erstellen, muss man zunächst sein Haustier wählen. Neben Hunden sind auch Katzen, Hamster, Vögel und selbst Leguane möglich. Anschließend können noch Angaben zur Persönlichkeit des Tieres gemacht werden, etwa ob es eher entspannt oder energiegeladen, schüchtern oder neugierig ist. (dpa)

Mitteilung Spotify

Playlist-Tool

