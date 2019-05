Telefonie-App bietet Handynummer ohne SIM-Karte

Das Auto ummelden oder Bafög beantragen: Verwaltungsdienstleistungen dieser Art sollen bis 2022 am eigenen Rechner zu Hause möglich sein. Doch es ist nicht sicher, ob Bund, Länder und Kommunen ihr Ziel einhalten können.

Hamburger Dachmarke

Visable tritt gegen Internet-Riesen an

Der Online-Einzelhandel wird von wenigen Firmen wie Amazon, eBay, Otto und Zalando dominiert. Vom Umsatz her noch größer ist der Handel unter Firmen (B2B). Hier will sich die Hamburger Firma "Wer liefert was" mit einer neuen Dachmarke gegen große Konkurrenten behaupten.