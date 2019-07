vor 28 Min.

Top-Apps: Lösungen für Entschleunigung und die letzte Meile

Seit wenigen Wochen stehen in großen Städten überall E-Scooter bereit. Ein Anbieter scheint besonders beliebt zu sein. Dessen App ist in dieser Woche der Sprung in die iOS-Charts gelungen.

Den größten Erfolg feiert in dieser Woche die Anwendung "WzPad für WhatsApp". Sie verbessert sich um zwei Plätze und steht nun ganz oben in der Top Ten der meistgeladenen iPad-Apps.

Zu den Gewinnern gehören aber auch die Neueinsteiger "Forest" und "TIER - Scooter Sharing", die jeweils den achten Platz der meistgekauften bzw. der meistgeladenen iPhone-Apps belegen. "Forest" eignet sich vor allem für alle, die sich eine längere Pause von ihrem Handy wünschen, aber es nicht hinbekommen, es wegzulegen. Die iPhone-Nutzer müssen einen Samen pflanzen, der mit der Zeit zu einem Baum heranwächst, wenn sie die App offen lassen und das Gerät nicht mehr beachten. Wer die Anwendung aber verlässt, um schnell wieder im Internet zu surfen, wird bald merken, dass der Baum verwelkt.

Weniger Entschleunigung bietet die App von dem E-Scooter-Anbieter TIER. Im Gegenteil: Sie ermöglicht Passanten, innerhalb urbaner Räume schnell von A nach B zu kommen. Das lässt sich in drei Schritten erledigen: Zunächst müssen die Nutzer über die App den nächstgelegenen E-Scooter suchen, dann das kleine Fahrzeug entsperren und am Zielort die Fahrt mit einem Klick auf den entsprechenden Button beenden.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Football Manager 2019 Mobile SEGA 3,49 6 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 7 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 8 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 9 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 10 ADAC Camping Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 8,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 aquapark.io Voodoo kostenlos 2 Fun Race 3D Good Job Games kostenlos 3 Coin Master Moon Active kostenlos 4 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 5 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos 6 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 7 Harry Potter: Wizards Unite Niantic, Inc. kostenlos 8 TIER - Scooter Sharing Tier Mobility GmbH kostenlos 9 YouTube Google LLC kostenlos 10 Train Taxi SayGames LLC kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 10,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99 6 Scotland Yard Ravensburger Digital GmbH 4,99 7 Das verrückte Labyrinth HD Ravensburger Digital GmbH 4,99 8 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 9 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 10 Duet Display Duet, Inc. 10,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WzPad für WhatsApp ZR Apps kostenlos 2 Google Chrome Google LLC kostenlos 3 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 4 Messaging für WhatsApp - iPad Burak Acemoglu kostenlos 5 aquapark.io Voodoo kostenlos 6 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 7 Fun Race 3D Good Job Games kostenlos 8 Joyn deine Streaming App Joyn GmbH kostenlos 9 YouTube Google LLC kostenlos 10 Coin Master Moon Active kostenlos

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)

