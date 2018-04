WhatsApp: Bald nur noch ab 16 Jahren?

WhatsApp hat etwa 1,5 Milliarden Nutzer weltweit. Nicht wenige davon dürften Kinder und Jugendliche sein. Das könnte sich aber nach einem Update bald ändern.

Bisher ist zwar noch nichts offiziell, dennoch gibt es schon Spekulationen und Diskussionsbedarf: Stimmt es, dass WhatsApp bald junge Nutzer ausschließen möchte? Laut dem Technik-Blog WABetaInfo sollen bei WhatsApp bald neue Nutzungsbedingungen wirksam werden, die ein Mindestalter von mindestens 16 Jahren vorsehen. Falls das stimmt, wird sich für WhatsApp und dessen Nutzer in Zukunft einiges ändern. Zwar handelt es sich bei dem Blog WABetaInfo um keinen von WhatsApp autorisierten News-Blog, dennoch sind die Informationen meist recht verlässlich.

Wie WABetaInfo kürzlich in einem Tweet mitteilte, sollen wohl Ende Mai neue Nutzungsbedingungen kommen. Eine Änderung in den Bedingungen könne das Mindestalter betreffen. Jeder, der WhatsApp dann nutzen möchte, müsse demnach mindestens 16 Jahre alt sein – und nicht wie aktuell noch 13 Jahre.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).