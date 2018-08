WhatsApp: Nachrichten und Gruppen können manipuliert werden

vor 60 Min.

Bei WhatsApp gibt es wohl eine Lücke, wie Experten herausfanden. Nachrichten können demnach als Zitat gefälscht und Chats von Gruppen manipuliert werden.

Auf WhatsApp ist es wohl möglich, Nachrichten vor allem in Gruppenchats zu manipulieren. Das fanden Sicherheitsforscher von "Check Point Research" heraus.

Bei der Manipulation sind dem Bericht zufolge verschiedene Szenarien möglich, im Mittelpunkt steht aber jeweils die Zitierfunktion von WhatsApp.

1. Möglichkeit: Nachrichten von anderen werden zitiert und in der Zitatfunktion umgschrieben. "Check Point Research" nennt folgendes Beispiel: Schreibt der Chef seinem Mitarbeiter "Wir haben uns für eine Gehaltserhöhung von 500 Dollar entschieden", könnte der Mitarbeiter dieses Zitat ändern und darauf antworten. In der Zitatfunktion könnten die 500 Dollar in 1500 Dollar geändert werden. Das falsche Zitat kann dann auch in Gruppenchats gepostet werden, in der die betreffende Person kein Mitglied ist.

2. Möglichkeit: Nachrichten können so versendet werden, dass sie aussehen wie Gruppennachrichten. In Wirklichkeit erhält aber nur eine bestimmte Person die Nachricht. Antwortet der Betroffene dann, können das wieder alle Mitglieder des Gruppenchats lesen. So könnten beispielsweise die Chatteilnehmer gegeneinander ausgespielt werden.

Chats auf WhatsApp verfälschen: Voraussetzung und Lücke

Aber auch diese Manipulation ist nicht ohne Lücken und Voraussetzungen. Will eine Person einen Chat beeinflussen, muss sie selbst Teil dieser Konversation sein. Es können keine beliebigen Chats anderer User manipuliert werden, denn die WhatsApp-Konversationen sind mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert.

Außerdem können die Opfer, zumindest wenn nach der ersten Möglichkeit manipuliert wird, die Original-Nachrichten prüfen. Denn die Nachricht wird nur im Zitatkasten umgeschrieben. Das Original, welches weiter oben im Chat noch zu finden ist, wird nicht geändert. (AZ)

