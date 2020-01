WhatsApp-Störung: Anhänge lassen sich nicht versenden

WhatsApp ist down. Eine massive technische Störung im beliebten Messengerdienst verhindert, dass User Nachrichten mit Bildern, Videos oder Sprache versenden können.

Eine massive technische Störung legt den Nachrichtenversand im Messengerderdienst WhatsApp lahm. Das Problem scheint seit ca. 11.30 Uhr zu bestehen. Seitdem häufen sich die Störungsmeldungen.

Während Textnachrichten ganz normal ihren Empfänger erreichen, kommen Mitteilungen mit Anhang nicht beim Adressaten an. Sie werden schlicht nicht losgeschickt.

Der Sonntag geht ja gut los. WhatsApp funktioniert nicht richtig. Und das zur besten Zeit. Genau dann, wenn Langschläfer sich langsam aus dem Bett schälen und ihren Freundeskreis mit neusten Bildern, Videos oder schlicht einer kurzen Sprachnachricht erfreuen möchten. Statt des bekannten Ploppsignaltons nach erfolgreichem Versenden rödelt sich das Versenderädchen auf dem Display einen Wolf. Nach einer gefühlten Ewigkeit bricht der Übertragungsvorgang von selbst ab - eine Meldung fragt, ob das Senden wiederholt werden soll.

Wir können die unbefriedigende Situation bestätigen. Der Versand eines einzelnen Fotos unter Kollegen war nicht möglich. Mehrere Versuche waren zwecklos. Die Ursache dafür ist noch unklar.

Weder WhatsApp noch Konzernmutter Facebook bezogen zu der Störung Stellung. Auf dem Twitter-Account des Messengerdiensts ist der letzte Tweet vom 14. Januar. Darin ermuntert das Kommunikationstool Anwender, beispielsweise einen WhatsApp-Gruppenchat zu starten, um mit Freunden GIFs und Sticker zu teilen.

Already tackling your 2020 goals? Start a WhatsApp group chat with your friends to share encouraging GIFs and stickers, post daily status updates that hold each other accountable, or do a monthly check-in with group video calling. pic.twitter.com/cEgTfeUsV1