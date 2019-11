vor 36 Min.

Whatsapp bringt Schaufenster für Kleinbetriebe in die App

"Was hat der nette Laden um die Ecke eigentlich so im Angebot?" Viele fragen das in einem Chat ab, glaubt Facebook - und will nun in Whatsapp Nutzern und kleinen Unternehmen das Leben leichter machen.

Whatsapp startet sogenannte mobile Schaufenster, in denen Kleinbetriebe wie beispielsweise Cafés, Händler oder Fahrradläden ihr Angebot präsentieren können. Das neue Feature soll den mühsamen Austausch mehrerer Nachrichten und Fotos, um Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen zu erhalten, überflüssig machen, wie die Facebook-Tochter mitteilt.

Wenn ein Betrieb ein Schaufenster erstellt hat, können sich Kunden dessen Waren- oder Dienstleistungskatalog direkt in der Messenger-App ansehen. Der jeweilige Betrieb müsse Interessenten nicht mehr auf eine Webseite verweisen, hofft Facebook.

Um einen Katalog erstellen zu können, brauchen Betriebe die Whatsapp Business App, die es für Android und iOS gibt. Die ersten Länder, in denen die Schaufenster- und Katalogfunktion ab sofort verfügbar ist, sind neben Deutschland Brasilien, Großbritannien, Indien, Indonesien, Mexiko und die USA. (dpa)

Mitteilung zu den mobilen Schaufenstern

Informationen zur Whatsapp Business App

