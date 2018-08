Windows-Rechner kann auch Einheiten umwandeln

Nur eine gute Reaktionsfähigkeit und maximaler Fokus führen bei der kostenlosen App Left-Right zum Erfolg. Ziel des Spiels ist es, in sekundenschnelle das richtige Feld auf dem Bildschirm anzutippen.

Härter als der Rest

Das können Outdoor-Smartphones

Ein Sturz reicht aus, und das schöne Smartphone splittert in Stücke. Spezielle Outdoor-Smartphones werben mit Schutz gegen Wasser, Schläge oder Stürze und bieten allerlei Zusatzfunktionen. Aber was ist dran, und was taugen die Robust-Telefone im Alltag?