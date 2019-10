14:36 Uhr

Xiaomi bringt Smartphone mit vier Kameras nach Deutschland

Ab dem 7. Oktober will Xiaomi sein Mittelklasse-Smartphone «Redmi Note 8» auch an deutsche Kunden ausliefern.

Mit dem "Redmi Note 8" bietet der chinesische Hersteller Xiaomi erstmals ein Samrtphone direkt in Deutschland an. Das günstige Mittelklasse-Gerät verfügt über vier Kameras, die eine extra hohe Auflösung ermöglichen. Aber was kann es noch?

Mit offensiven Niedrigpreisen will sich der chinesische Elektronik-Riese Xiaomi auch in Europa als Anbieter von Mittelklasse-Smartphones etablieren. Sein neues Smartphone "Redmi Note 8" bringt das Unternehmen mit einem offiziellen Startpreis ab 249 Euro auch in Deutschland in den Handel.

Das "Redmi Note 8 Pro" werde ebenfalls ab dem 7. Oktober für rund 280 Euro unter anderem über Amazon verfügbar sein, kündigte Xiaomi an. In Sachen Ausstattung sei das Computertelefon mit einer Display-Größe von 6,53 Zoll dem "Galaxy A80" von Samsung in vielen Aspekten überlegen, führte Marketing-Chef Daniel Desjarlais aus.

Der Preis des Konkurrenzprodukts liegt teils deutlich über 400 Euro. Das "Redmi Note 8" verfügt über insgesamt vier Kameras für jede Situation, was Aufnahmen in der Auflösung von zwei 8k-Displays ermöglichen soll, sagte Desjarlais. Der Akku soll selbst bei guter Auslastung zwei Tage durchhalten.

Das "Redmi Note 8" ist das erste Telefon, das Xiaomi direkt in Deutschland in den Handel bringt, bislang waren die Produkte hierzulande nur über ausländische Anbieter erhältlich. Geplant ist der Vertrieb auch über Elektronik-Märkte und Mobilfunkanbieter. Erst 2010 gegründet, rangiert das Unternehmen laut der Marktforscher von Gartner bei Smartphones bereits weitweit auf Platz vier hinter Samsung, Huawei und Apple. (dpa)

