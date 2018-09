vor 20 Min.

Zeiss baut Vollformatkamera ZX1 mit Bearbeitungsmöglichkeit Digital

Bilder gleich in der Kamera bearbeiten: Mit dem Gerät ZX1 macht es der Technologiekonzern Zeiss möglich. Erleichtern soll die Photoshop-Eingriffe ein relativ großes Multitouch-Display, dessen rechter Rand etwas abgewinkelt ist.

Zeiss hat eine Vollformat-Kompaktkamera mit integrierter professioneller Bearbeitungsmöglichkeit von Bilddateien im Rohformat (RAW) angekündigt. Dafür soll Adobe Photoshop CC direkt auf der Kamera namens ZX1 laufen, wie das Unternehmen mitteilt.

Zur Bearbeitung und Bildkontrolle steht ein 4,3 Zoll großes Multitouch-Display zur Verfügung, das ganz rechts einen leichten Knick aufweist und die Bedienelemente von der Bildansicht trennt. Auch wenn das Bedienkonzept an die Steuerung von Smartphones angelehnt ist, finden sich an der ansonsten minimalistisch designten Kamera auch noch ein Sucher und zwei klassische Einstellrädchen.

Als Objektiv will Zeiss eine neu entworfene Distagon-Festbrennweite (35mm/f2,0) mit Autofokus verbauen, das den Angaben nach auf den ebenfalls selbst entwickelten 37,4-Megapixel-Sensor perfekt abgestimmt ist. Als weitere Besonderheit soll die ZX1 512 Gigabyte integrierten Speicher mitbringen. Wer seine Aufnahmen trotzdem direkt ins Internet oder an andere Geräte schicken will, kann auf Schnittstellen wie WLAN, Bluetooth und USB-C zurückgreifen. Marktstart soll Anfang 2019 sein. Einen Preis nannte Zeiss zunächst nicht. (dpa)

Informationen zur Zeiss ZX1

