Werbefrei für 10 Euro: Meta bietet Abo für Instagram und Facebook an

Instagram und Facebook gibt es jetzt auch ohne Werbung – für mindestens zehn Euro pro Monat. Damit reagiert Meta auf die veränderte Datenschutzlage in Europa.

Wer die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram werbefrei nutzen will, hat nun die Möglichkeit dazu. Denn der Konzern Meta hat in Europa ein Bezahl-Abo eingeführt. Für zehn Euro im Monat verschwindet für Nutzerinnen und Nutzer in der Europäischen Union, der Schweiz, in Island, Liechtenstein und Norwegen die Werbung aus den Netzwerken. Wer Facebook und Instagram nutzen will, kann das weiterhin tun – allerdings wie gewohnt mit Werbung.

Bezahl-Abo für Facebook und Instagram auf dem Smartphone teurer





Wer beide Dienste werbefrei nutzen will, bezahlt nach einer Übergangszeit insgesamt 16 Euro. Bis zum 1. März 2024 deckt das erste Abo aber noch alle verknüpften Konten im Kontencenter eines Nutzers ab. Schließt man ein Abo auf dem Smartphone ab, muss man tiefer in die Tasche greifen. Dann fallen 13 statt zehn Euro an. Meta reicht damit seine Provisionszahlungen an Betreiber der App-Stores, Apple und Google, an die Endkunden durch.

Bezahl-Abo für Facebook und Instagram wegen Datenschutz in Europa

Mit dem Bezahl-Abo will Meta offenbar einen langwierigen Streit mit der Europäischen Union beenden. Irische Datenschützer hatten Anfang des Jahres ein Bußgeld von 390 Millionen Euro verhängt, weil der Konzern unzulässig Daten zu Werbezwecken genutzt haben soll. Zudem schränken neue Regeln aus dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act das Werbegeschäft ein.

Nach Gerichtsurteilen und Entscheidungen von Regulierern wird unter anderem strikter durchgesetzt, dass für die Verwendung von Daten der Nutzer zur Personalisierung der Werbung deren Erlaubnis erforderlich ist. Zudem dürfen Daten aus verschiedenen Diensten unter dem Dach eines Konzerns nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Nutzer kombiniert werden.

Jetzt haben die Nutzer also die Möglichkeit, das Tracking zu Werbezwecken zu unterbinden. Das trage den Anforderungen der europäischen Regulierungsbehörden Rechnung, wie Meta in einem Blogpost mitteilte. Die Option lasse den Nutzern aber gleichzeitig die Wahl und ermögliche es Meta, weiterhin alle Menschen in der EU, dem europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz zu bedienen. (mit dpa)