iPhone: Finger weg von diesem Akku-Trick!

Es gibt viele vermeintliche Tricks, die die Akkulaufzeit des iPhones verlängern sollen. Einer dieser Tricks bewirkt mitunter sogar, dass der Akku schwächer wird.

Noch schnell in der Navigationsapp nach dem richtigen Weg suchen oder ein wichtiges Telefonat führen, doch dann wird der Bildschirm plötzlich schwarz. Viele wünschen sich einen längere Akkulaufzeit für ihr iPhone. Und immer wieder kursieren Gerüchte und vermeintliche Tricks im Internet darüber, wie man den Akku des iPhones schonen oder die Laufzeit verlängern kann. Oft erweisen sie sich als unwirksam. Einer dieser Tricks führt sogar zum genauen Gegenteil. Ein kurzer Überblick.

iPhone: Von diesem Akku-Trick sollte man die Finger lassen

Viele denken, dass ihr iPhone weniger Akku verbraucht und flüssiger läuft, wenn sie laufende Apps mit dem sogenannten App-Switcher beenden. Dabei wischt man mit dem Finder vom unteren Rand des iPhones nach oben, sodass sich die offenen Apps aneinanderreihen; diese können dann mit einem weiteren Wisch nach oben sofort beendet werden. Dass dieser vermeintliche Trick Akku spart, ist falsch, wie die Experten von giga.de klarstellen.

Dem liege der Irrglaube zugrunde, dass Apps im Hintergrund zu viele Ressourcen verschlingen und das iPhone so langsamer machen würden. Das aber stimme nicht, schreibt giga.de. Denn Apps, die nicht im Vordergrund liefen, befänden sich in einem Ruhezustand - sie verbrauchen also nur eine minimale Menge an Energie.

Wer auf dem iPhone eine App im App-Switcher beendet, der entfernt diese auch direkt aus dem Speicher. Wird sie das nächste Mal geöffnet, müsse iOS demnach den App-Code erneut aus dem Flash-Speicher in den Arbeitsspeicher laden. Und das verbrauche mehr Energie und verringere die Laufzeit des Akkus.

Vermeintlicher iPhone-Trick: Die Akku-Leistung verkürzt sich

Man erreicht mit dem vermeintlichen iPhone-Trick also mitunter das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich bezwecken will. Den App-Switcher auf dem iPhone sollte man nur dann benutzen, wenn eine App nicht mehr reagiert. Dazu rät auch Apple selbst. In einem Support-Dokument schreibt das Unternehmen: "Normalerweise gibt es keinen Grund, eine App zu beenden, da zum Beispiel durch das Beenden kein Batteriestrom gespart wird."

