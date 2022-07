Nacktfoto-Warnfunktion auf Apple-Geräten kommt nach Deutschland

Apple bringt Jugendschutz-Funktionen für seine Geräte nach Deutschland. Dazu zählen auch Warnmeldungen bei Nacktfotos. Doch noch kann nicht jeder diese Funktionen nutzen.

Es ist keine Seltenheit, dass Smartphone-Nutzer ungefragt Nacktfotos geschickt bekommen. Das ist besonders problematisch, wenn die Nutzer jung sind. Jetzt sind Jugendschutz-Funktionen für Apple-Geräte erstmals auch in Deutschland verfügbar. Dazu zählen auch Warnmeldungen bei Nacktfotos.

Doch aktuell kann diese Funktionen noch nicht jeder nutzen. Denn zunächst können darauf nur Nutzer der am Mittwoch für Entwickler bereitgestellten Betatest-Versionen der neuen Betriebssysteme für iPhone, iPad und Mac-Computer zurückgreifen. Erst im Herbst dürften sie für alle zur Verfügung stehen.

Nacktfoto-Erkennung in Apples "Messages"

Die Nacktfoto-Erkennung funktioniert nur in Apples Chat-App "Messages" und muss zunächst von den Eltern aktiviert werden. Sollten Jugendliche dann ein Nacktfoto erhalten, wird dieses zunächst unkenntlich gemacht und sie werden gefragt, ob sie es sich tatsächlich ansehen wollen. Zu den angebotenen Optionen gehört dann unter anderem, etwa die Eltern zu kontaktieren und den Kontakt, von dem das Foto kam, zu blockieren. Auch beim Versuch, ein Nacktfoto zu verschicken, taucht zunächst eine Warnmeldung auf.

Nacktheit in den Fotos werde laut Apple ausschließlich von Software auf dem Gerät erkannt, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Inhalte bleibe erhalten und der Konzern bekomme darauf keinen Zugriff. Die Nachrichten-App "verwendet maschinelles Lernen, um Bildanhänge zu analysieren und festzustellen, ob ein Foto Nacktheit zu enthalten scheint", schreibt Apple auf seiner Homepage. Das Unternehmen erfahre nichts davon, wenn die Software ein Nacktfoto auf einem Gerät identifiziere.

Erkennung von Nacktfotos: Was fällt unter Nacktheit?

Es ist allerdings nicht ganz klar, was unter Nacktheit fällt und was nicht. Wie der Spiegel berichtet, war im Herbst 2021 von "explizit sexuellen Fotos" die Rede. Auf Nachfrage des Magazins gab Apple nun aber an, dass auch die reine Sichtbarkeit von Genitalien ausreichen kann, um die Hinweise auszulösen.