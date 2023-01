Apple

Neues Macbook Pro mit M2 Pro und M2 Max: Release, Preis und technische Daten

Foto: Apple Inc., dpa-tmn

Am Dienstag hat Apple sein neues Macbook Pro vorgestellt. Mit dem M2 Pro und dem M2 Max will der Konzern bald auf den Markt kommen. Alles, was Sie dazu wissen müssen.

Von Tiana Zoric