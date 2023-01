Bahnreisende können bei Verspätung Anschlusszug melden

Bahnreisen mit mehreren Umstiegen sind riskant. Hat ein Zug Verspätung, verpasst man oft den Anschlusszug. Das soll sich jetzt durch einen neuen App-Service ändern.

Welcher Bahnreisende kennt es nicht: Der Zug, in dem man sitzt, hat Verspätung und der Anschlusszug ist schon weg, wenn man endlich am Umsteigebahnhof ankommt. Dem Problem hat sich die Deutsche Bahn jetzt angenommen und einen neuen Service angeboten. Bahnreisende in Bayern können inzwischen ihren gewünschten Anschlusszug über eine App melden. Wenn es möglich ist, wartet der entsprechende Zug dann.

Anschlusszug melden: So funktioniert der neue App-Service

Bahnreisende, die Angst haben, ihren Anschlusszug zu verpassen, können jetzt ihren Anschluss per App selbst melden und eine Warteanfrage stellen. Die Information wird dann an die Transportleitung weitergeleitet. Dort wird dann entschieden, ob der Anschlusszug wartet. Der Bahnreisende, der die Warteanfrage gestellt hat, soll dann rechtzeitig vor der Ankunft am Umsteigebahnhof informiert werden, ob und wie lange der Anschlusszug warten kann.

Nicht immer ist es möglich, dass Züge warten. Gründe dafür können laut DB Regio Bayern sein, dass kein freies Bahngleis zur Verfügung steht, zu lange Wartezeiten für die Fahrgäste im Anschlusszug entstehen oder dass eingleisige Streckenabschnitte die mögliche Wartezeit eingrenzen. In einem solchen Fall können Bahnreisende eine alternative Weiterfahrt in der App auswählen.

Bahn: Mit diesen Apps kann man Anschluss melden

Für den neuen Service müssen Bahnreisende keine neue App installieren. Anschlusszüge können in den bestehenden Apps "Bayern Fahrplan" und "DB Streckenagent" gemeldet werden. Wer die App bereits auf dem Smartphone installiert hat, muss sie allerdings updaten, um die neue Funktion nutzen zu können. Weitere regionale Verkehrsunternehmen können die Funktion ebenfalls in ihre Apps übernehmen.

Anschlusszug per App melden: Service bislang nur im Regionalverkehr

Aktuell funktioniert der neue Service nur im Regionalverkehr. Im Fernverkehr gibt es diese Funktion noch nicht. Demnach können nur Regionalzüge am Umsteigebahnhof warten. Regionalbusse sollen in den kommenden Jahren folgen. Bei der Bayerischen Regiobahn in den Netzen Chiemgau-Inntal und Oberland wird die Funktion erst in den nächsten Wochen eingeführt.