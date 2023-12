Caterpillar-Smartphone: Das macht das Outdoor-Handy so besonders

Smartphones statt Baumaschinen: Caterpillar vertreibt nicht nur schweres, rollendes Gerät. Wir erklären, was es mit den Handys des US-Anbieters auf sich hat.

Es dürfte auch hierzulande kaum jemand geben, der noch nicht großes Gerät der US-Marke wahrgenommen hat: Caterpillar gehört zu den weltgrößten Anbietern von Baumaschinen, produziert und vertreibt zudem Triebwerke. Der Hersteller macht sich jedoch bereits seit Jahren auch als Anbieter von Outdoor-Smartphones einen Namen - und hat in Europa und auch Deutschland schon mehrere Modelle auf den Markt gebracht.

Passend zum rustikalen Image der Marke werden Handys vertrieben, die für anspruchsvolle Zwecke in freier Natur oder der Ausübung aktiver Hobbys geeignet sind: Dazu gehören beispielsweise Camping, Wandern oder anderweitige Abenteuer in wildem Terrain. Hinzu kommt der Einsatz für berufliche Zwecke, was für die sogenannten "Cat Phones" ein entscheidendes Verkaufsmerkmal ist. Die Produktion der Caterpillar-Smartphones übernimmt indes nicht die Baumaschinenmarke selbst: Stattdessen werden die sie von der Bullitt-Group hergestellt. Und was macht die Outdoor-Handys der Marke "Cat Phone" jetzt so besonders?

Caterpillar-Smartphone: Phone Cat für rustikale Einsätze im Freien

Seit etwa zehn Jahren sind robuste Mobiltelefone Teil des Portfolios der Marke Caterpillar und speziell für den Einsatz im Freien gefertigt. Die Neuheiten-Liste des Unternehmens umfasst mehr als ein Dutzend Modelle. Das neueste ist das Phone CAT S75, welches das Technikmagazin Chip.de im Sommer 2023 mit der Gesamtnote 2,0 bewertet hat. Angeboten wurde das Outdoor-Smartphone auf dem deutschen Markt zunächst für 599 Euro, mittlerweile ist das Handy auf Shoppingbörsen für unter 500 Euro zu haben. Zum Jahreswechsel 2023 wurde mit dem Cat Phone S53 bereits ein weiteres Cat Phone vorgestellt, das preislich auf der gleichen Ebene liegt.

Das neue Flaggschiff CAT S75 (Nachfolger des CAT S62 Pro) funktioniert Herstellerangaben zufolge bei "extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit". Dabei ist die Rede davon, dass das Outdoor-Smartphone bei Temperaturen zwischen minus 30 und 75 Grad Celsius nicht den Geist aufgibt und Schmutzpartikel zuverlässig fernhält. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass es dem Verbraucherportal Imtest zufolge mit IP68 (staubdicht und wasserfest) und IP69K (staubdicht und resistent gegen Hochdruckreinigung mit Heißwasser) zertifiziert ist. Darüber hinaus erfüllt es die Anforderungen für den US-militärischen Standard MIL-810H, mit einer besonderen Widerstandsfähigkeit gegen äußere Umwelteinflüsse.

Outdoor-Smartphone von Caterpillar: Satelliten-gestützt und wasserdicht

Eine Besonderheit des ziemlich neuen Caterpillar-Smartphones ist zudem ein Satellitensystem, das ultimativen Empfang gewähren soll - egal wo man sich aufhält. "Bullitt Satellite Connect" wird den Angaben zufolge von geostationären Satelliten unterstützt, wodurch das Cat S75 weltweit einen sehr guten Empfang haben soll. ComputerBild bezeichnet das Produkt als "erstes Android-Smartphone mit Satellitenfunk" (bei Apple fand das bereits mit dem iPhone14 statt). Kann das amerikanische Produkt der Ankündigung standhalten? In diesem Zusammenhang lautet das Urteil der Tester: Wer auf Satellitenfunk für Notrufe tatsächlich angewiesen ist, sollte ihrer Meinung nach eher zur Alternative von Apple greifen, weil diese einfacher zu bedienen sei.

Das Cat-Phone bleibt in bis zu fünf Metern Tiefe 35 Minuten lang wasserdicht und kann Stürze aus einer Höhe von 1,8 Metern auf Stahl schadlos überstehen. Das Display ist auch mit nassen Fingern oder Handschuhen bedienbar, und der Akku hält bei alltäglichem Gebrauch sogar bis zu zwei Tage lang aus. Besonderes Augenmerk liegt auf der Empfangskraft dieses Smartphones, denn: Es bietet globalen Empfang und funktioniert auch, wenn gerade kein Netz vorhanden ist.

Caterpillar und Bullit Mobile: Smartphone für gewerbliche Käufer

Die Smartphone-Modelle von Caterpillar haben gemeinsam, dass sie über ein gummiertes, schwarzes Gehäuse verfügen, dessen Robustheit ("Ruggedized") auf den ersten Blick erkennbar ist. Caterpillar sieht sich jedoch nicht nur der Konkurrenz von speziellen Anbietern im Outdoor-Segment ausgesetzt: Auch große Hersteller wie Nokia oder Samsung haben überzeugende Smartphones im Angebot, die sich speziell für robuste Tätigkeiten eignen.

Dem Branchenportal Telecom-handel.com zufolge haben Hersteller erkannt, dass die Zielgruppe schwierig zu erreichen ist, stattdessen haben sich Firmen wie Caterpillar bzw. der Lizenznehmer Bullit Mobile auf Unternehmenskunden wie zum Beispiel Handwerker eingestellt. Hier werden in etlichen Branchen Smartphones benötigt, die auch für Einsätze im Regen taugen, bei der Arbeit behilflich sind und einen Sturz überstehen können. Ein Beispiel ist die eingebaute Infrarotkamera beim Cat Phone S62 Pro: Wärmequellen können laut Mediamarkt.de sogar durch Wände lokalisiert werden – was Handwerkern hilft.