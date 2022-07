Neuer Bluetooth-Standard: Was kann er? Wann kommt er?

Der neue Funkstandard Bluetooth LE Audio soll für eine längere Akkulaufzeit, bessere Audioqualität und mehr Effizient sorgen. Wann die ersten Produkte erscheinen sollen.

Bluetooth LE Audio kommt. Der neue Funkstandard soll für eine längere Akkulaufzeit, bessere Audioqualität und mehr Effizient sorgen. Ab sofort ist die Entwicklung von Produkten mit Bluetooth LE Audio möglich. Die ersten Produkte sollen schon in den kommenden Monaten erscheinen.

Neuer Bluetooth-Standard: Was kann er?

Am Dienstag hat die Bluetooth-Dachorganisation Bluetooth Special Interest Group die vollständigen Spezifikationen für die nächste Generation von Bluetooth-Audio veröffentlicht. LE Audio optimiert die drahtlose Audioleistung, bietet Unterstützung für Hörgeräte und führt eine neue Funktion namens Auracast Broadcast Audio ein.

Neuer Bluetooth-Standard: Auracast Broadcast Audio

Mit dieser Funktion können Audiogeräte, wie Smartphones oder Laptops einen oder mehrere Audioströme an eine unbegrenzte Anzahl von Audio-Sink-Geräten senden. "Entwickler können die Multi-Stream-Audio-Funktion nutzen, um die Leistung von Produkten wie kabellosen Ohrhörern zu verbessern", erklärt Nick Hunn,

CTO von WiFore Consulting und Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Hörgeräte Bluetooth SIG. Dementsprechend könnten sie zum Beispiel ein besseres Stereobild-Erlebnis bieten, die Nutzung von Sprachassistenzdiensten nahtloser und den Wechsel zwischen mehreren Audio-Quellgeräten reibungsloser gestalten.

Bluetooth LE Audio mit LC3 Codec

LE-Audio wird einen neuen hochwertigen und stromsparenden Audiocodec enthalten, den Low Complexity Communications Codec (LC3). Dieser soll auch bei niedrigen Datenraten eine hohe Qualität und Entwicklern eine große Flexibilität bieten, die es ihnen ermöglicht, bessere Kompromisse zwischen wichtigen Produkteigenschaften wie Audioqualität und Stromverbrauch zu finden.

"Ausführliche Hörtests haben gezeigt, dass LC3 eine bessere Audioqualität als der in Classic Audio enthaltene SBC-Codec bietet, selbst bei einer um 50 % niedrigeren Bitrate", so Manfred Lutzky, Leiter der Abteilung Audio für Kommunikation am Fraunhofer IIS. Entwickler könnten diese Energieeinsparungen nutzen, um Produkte zu entwickeln, die eine längere Akkulaufzeit bieten oder in Fällen, in denen die aktuelle Akkulaufzeit ausreicht, den Formfaktor durch Verwendung eines kleineren Akkus verringern.

Bluetooth LE Audio: Wann kommen die ersten Produkte?

Erste Produkte mit Bluetooth LE Audio, inklusive Auracast Broadcast Audio, werden voraussichtlich in den kommenden Monaten auf den Markt kommen. Insbesondere in der Weihnachtszeit und gegen Jahresende sollen dann weitere LE-Audio-Produkte folgen.

