Seit Donnerstag ist die Bundesregierung auf Instagram. Dort will sie vor allem jüngere Bürger erreichen. Die ersten Posts wurden auf dem Kanal bereits veröffentlicht.

Die Bundesregierung hat jetzt ein Instagram-Profil. Am Donnerstag startete der Kanal mit dem Nutzernamen "bundesregierung", wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte. Die redaktionelle Betreuung laufe über das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA). Auf Instagram soll das BPA Bürgerinnen und Bürger über die Politik der Bundesregierung informieren. Besonders jüngere Nutzerinnen und Nutzer sollen über diesen Kanal erreicht werden.

Bundesregierung veröffentlicht erste Instagram-Posts

Auf Instagram will die Bundesregierung über die Fragen, die sie beschäftigt und die Antworten und Lösungen dazu informieren. Zudem will sie wissen, welche Fragen die Nutzerinnen und Nutzer haben und welche Informationen sie erwarten.

Erste Posts gab es bereits am Donnerstagnachmittag. "Herzlich Willkommen auf dem Instagramkanal der Bundesregierung!", heißt es in dem ersten Beitrag. Der zweite veröffentlichte Beitrag soll über Flüssiggasterminals in Deutschland informieren. In einer Story werden die Nutzerinnen und Nutzer zudem darum gebeten, ihre Fragen an die Bundesregierung zu stellen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bundesregierung auf Instagram – auch Olaf Scholz hat Profil

Die Social-Media-Redaktion des BPA betreut auch den Instagram-Account des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD). Diesem folgen etwa 1,9 Millionen Menschen. Er tritt bei Instagram zudem mit einem separaten Profil als Wahlkreisabgeordneter auf. Ein Kanal der Bundesregierung ist auch auf Facebook, der Twitter-Konkurrenzplattform Mastodon und auf Youtube zu finden. (mit dpa)