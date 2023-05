OpenAI veröffentlicht ChatGPT-App für iOS – zumindest in den USA

ChatGPT gibt es auch für das iPhone. In den USA kann die App bereits heruntergeladen werden. Andere Länder sollen bald folgen.

Seit Donnerstag bietet OpenAI eine ChatGPT-App an – zumindest in den USA. Dort kann die App kostenlos über den App Store heruntergeladen werden. In den kommenden Wochen sollen dann weitere Länder folgen. Genaue Termine nannte das Unternehmen bislang nicht. Auch eine entsprechende App für Android-Smartphones soll es geben. Diese soll "bald" verfügbar sein, wie OpenAI mitteilte.

ChatGPT-App: Das sind die Funktionen

In der ChatGPT-App können Nutzerinnen und Nutzer – wie auch in der Web-Version – einen Text in das Chatfeld eintippen und die künstliche Intelligenz antwortet umgehend. In der App wird keine Werbung angezeigt und es gibt auch keine Mikrotransaktionen.

Eine Erweiterung ist ChatGPT Plus, das für 19,99 Dollar pro Monat direkt über die App abonniert werden kann. Mit ChatGPT Plus können Nutzerinnen und Nutzer das neuere GPT-4-Modell verwenden und erhalten einen Prioritäts-Zugriff, sodass der Chatbot auch in Zeiten hoher Server-Auslastung zur Verfügung steht und schnell antwortet. Zudem erhalten Abonnentinnen und Abonnenten Zugriff auf neue Features.

ChatGPT-App: Besser keine sensiblen Daten angeben

Nutzerinnen und Nutzer können einen Chat auf mehreren Geräten fortführen, da die iOS-App die Chat-Verläufe mit dem OpenAI-Account synchronisiert. Wie das Portal Notebookcheck berichtet, sollten keine sensiblen, persönlichen oder medizinischen Informationen angegeben werden, da sämtliche Daten, die ChatGPT übermittelt werden, zum Training der Künstlichen Intelligenz benutzt werden können. Wer seine Privatsphäre schützen möchte, kann die Chat-Historie deaktivieren.

Das kann ChatGPT

"ChatGPT ist ein Künstlicher Intelligenz-Chatbot, der von OpenAI trainiert wurde. Er kann menschenähnliche Konversationen führen und Antworten auf Fragen geben, indem er aus einer riesigen Menge an Texten im Internet lernt." So beschreibt sich ChatGPT selbst, wenn man den Chatbot darum bittet. Das Programm kann Wissensfragen beantworten, Texte nach Wünschen der Nutzerinnen und Nutzer erstellen und sogar Programmiercodes schreiben. Zudem kann ChatGPT auch übersetzen, deshalb funktioniert es in verschiedenen Sprachen.

