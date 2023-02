Attacke auf Microsoft 365 und Windows: Updates schützen

Plus Angreifer nutzen Sicherheitslücken bei den Microsoft-Diensten Azure, Exchange Server und Windows. Alles, was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Wie heise.de berichtet, haben es unbekannte Hacker auf Sicherheitslücken bei Microsoft abgesehen. Im Speziellen geht es dabei um drei Lücken in Apps von Microsoft 365 und Windows.