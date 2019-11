vor 57 Min.

e-paper im Heimat-Bundle: Dieses Weihnachtspaket hat es in sich

Immer mehr Leser entscheiden sich für ein e-Paper. Jetzt gibt es ein Apple iPad mit allen digitalen Inhalten der Zeitung inklusive e-Paper zum Vorzugspreis.

Von Tobias Schaumann

„Ja, is denn heut scho Weihnachten.“ So sprach einst Franz Beckenbauer. Antwort: Nein, aber beschenken können Sie sich trotzdem bereits. Und zwar doppelt. Dazu macht Ihnen die Augsburger Allgemeine und Ihre Heimatzeitungen ab sofort ein Angebot: sämtliche digitale Inhalte inklusive Plus-Artikel und e-Paper in Verbindung mit dem aktuellen iPad von Apple.

Dieses attraktive Paket gibt es jetzt zum Vorzugspreis – sowohl für bestehende Kunden als auch für Neukunden. Alle möglichen Gerätekombinationen mit Preisen sowie ein Frage-Antwort-Stück finden Sie hier.

Neukunden sparen 170 Euro

Reinschauen lohnt sich! So gibt es das Heimat-Bundle in Verbindung mit einem Apple iPad 2019 (32 GB) derzeit besonders günstig. So entfällt im Aktionszeitraum erstens die Einmalzahlung und zweitens beträgt der reduzierte Monatspreis nur 36,90 Euro statt 43,99. Abonnenten der gedruckten Zeitung zahlen sogar nur 16,90 Euro monatlich. Unterm Strich sparen sich Neukunden bis zu 170 Euro! Wer sich bis 12. Dezember für das Paket entscheidet, bekommt es garantiert bis Heiligabend geliefert (solange der Vorrat reicht).

Viele Leserinnen und Leser schwören längst nicht nur auf die gedruckte Zeitung, sondern nutzen zusätzlich gerne die digitale Variante, e-Paper genannt. Hierbei besonders beliebt ist wiederum die e-Paper-App. Sie bringt die Zeitung auf die Displays angesagter Tablet-Computer und aktueller Smartphones. Das verspricht ein ganz neues Leseerlebnis - vertraut und modern zugleich. Neben der optimierten Darstellung, die bequemes Lesen auch auf dem Handy ermöglicht, bietet die App einige interessante Zusatzfunktionen: etwa eine Merkliste, auf die man sich Artikel für später zurücklegen kann. Oder ein persönliches Zeitungsarchiv, in dem man recherchieren kann.

Mit dem e-paper ist die Zeitung überall dabei

Das e-Paper ist ab 4 Uhr verfügbar. Voraussetzung ist eine Internetverbindung. Einmal heruntergeladen, können Sie es auch offline nutzen. Somit ist die Zeitung überall dabei - auf dem Arbeitsweg, im Winterurlaub oder wo immer Sie wollen.

e-Paper-Abonnenten erhalten außerdem werktäglich gegen 18 Uhr die digitale „Kompakt“-Ausgabe der Zeitung. Sie enthält ausgewählte Artikel der Zeitung des nächsten Tages vorab. Die Redaktion bereitet die Beiträge multimedial auf. So werden einige Geschichten in Bilderstrecken erzählt. Ein tägliches Sudoku sorgt für Unterhaltung. „Kompakt“ ist speziell für Tablet-Computer optimiert und bietet somit das perfekte „Futter“ für Ihr neues iPad.

Übrigens: Wer sich für ein Bundle-Angebot entscheidet, erhält nicht nur das e-Paper, sondern kann seine Zugangsdaten für die gesamte digitale Produktpalette nutzen - und zwar ohne Einschränkungen. Dazu gehört das Nachrichtenportal mit allen Neuigkeiten aus der Region und dem Sport. Oder das mobile Angebot, mit dem Sie topaktuelle News auf das Handy-Display bekommen.

