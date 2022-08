Kuriose Störung: Was war mit Facebook los?

Bei vielen Facebook-Nutzern wurden seit Mittwochmorgen im Newsfeed vermehrt Postings angezeigt, die für sie nicht relevant sind. Was hat es mit der Störung auf sich?

Einige Nutzer, die am Mittwochmorgen ihren Newsfeed auf Facebook gesehen haben, dürften sich gewundert haben. Ihnen wurden etliche Postings angezeigt, die für sie nicht relevant sind. focus online berichtet von Posts anderer, meist fremder Nutzer, die auf Profilen von Promis posteten, denen man folgt. Normalerweise dürften diese gar nicht oder nur in geringem Umfang angezeigt werden. Was hat es auf sich mit der Störung bei Facebook?

Facebook-Störung: Ursache und Dauer unklar

Bei dem Meldeportal Allestörungen.de und auch Twitter häuften sich seit Dienstagmorgen die Beschwerden. Was die Ursache des Problems ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Auf Anfrage des Spiegels gab Facebook inzwischen bekannt, dass der Fehler mittlerweile behoben sei.