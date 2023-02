Webseiten von Flughäfen nicht erreichbar: Gab es Hackerangriffe?

Offenbar gab es am Donnerstag Hackerangriffe auf die Webseiten mehrerer deutscher Flughäfen. Auswirkungen auf den Flugverkehr hatten die Probleme nicht.

Am Donnerstagmorgen waren die Webseiten mehrerer deutscher Flughäfen nicht erreichbar. Noch wird nach den Ursachen gesucht. Mehrere Airports gehen von einem Hackerangriff aus. Auswirkungen auf den Flugverkehr hatten die Probleme nicht.

Vermeintlicher Hackerangriff auf Flughafen-Webseiten: Keine Auswirkungen auf Flugverkehr

Dem Nürnberger Flughafen sei gegen 8.10 Uhr aufgefallen, dass die Website nicht erreichbar sei, so ein Sprecher. Vermutlich handelte es sich um eine Attacke, bei der die Website in kürzester Zeit so viele Anfragen bekommt, dass sie wegen Überlastung in die Knie geht. Auf den Flugverkehr in Nürnberg hätten die Probleme keinerlei Auswirkungen, wie der Sprecher erklärte. Die Website sei von den übrigen Flughafen-Systemen getrennt.

Auch der Internetauftritt des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden ist am Donnerstag zeitweise nicht erreichbar gewesen. Auch dort vermutet man einen ähnlichen Hackerangriff wie in Nürnberg. In Nordrhein-Westfalen waren Düsseldorf und Dortmund zeitweise betroffen. Die Fehlersuche lief dort noch. Auch die Website des Flughafens Hannover funktionierte nicht mehr. Die Homepage des Flughafens Erfurt-Weimar wurde abgeschaltet. Laut einem Sprecher prüfe der Internetanbieter, ob es sich um einen Hackerangriff handelt.

Gab es auch auf Münchner Flughafen-Website einen Hackerangriff?

Ein ähnliches Problem habe es am Münchner Flughafen bereits am Mittwoch gegeben. Dessen Website sei Ziel eines ähnlichen Angriffs gewesen, wie ein Sprecher nun sagte. Die entsprechenden Abwehrmaßnahmen hätten aber gut funktioniert, sodass sie nicht lahmgelegt worden sei. Zeitweise sei es zu längeren Ladezeiten gekommen. Inzwischen laufe die Seite wieder ohne Probleme.

Chaos an deutschen Flughäfen

An den deutschen Flughäfen geht es aktuell ohnehin chaotisch zu. Am Mittwoch sorgte ein IT-Ausfall bei der Lufthansa für Verspätungen und Flugausfälle. Tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt am Main waren von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Der Frankfurter Flughafen war für etwa drei Stunden gesperrt und am frühen Mittwochnachmittag für Landungen wieder freigegeben worden. Von dem Ausfall waren die Systeme für das Einchecken und für das Boarding betroffen.

Nachdem sich die Lage am Donnerstag wieder normalisiert hat, stehen am Freitag Streiks an mehreren deutschen Flughäfen an. Die Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg gaben bekannt, nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi am Freitag den regulären Passagierbetrieb einzustellen. In der Nacht zum Mittwoch kündigte Verdi an, die Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmlegen zu wollen.

Der Warnstreik werde im innerdeutschen und internationalen Flugverkehr zu gut 2340 Flugausfällen führen, teilte der Flughafenverband ADV mit. "Über 295.000 Passagiere werden zum Spielball der Verdi-Streiktaktik", kritisierte der ADV und sprach von einer "beispiellosen Eskalation".