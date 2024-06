Hohes Risiko bei Smartphone-Nutzung: Welchen fatalen Fehler viele im Urlaub machen

Im Urlaub möchte man sorglos entspannen können. Häufig achtet man darum nicht auf die Sicherheit, wenn es um das Smartphone geht. Das kann aber fatal enden.

Im Urlaub gehen viele Deutsche sorgloser mit der Sicherheit ihrer Daten um. Das zumindest zeigt eine aktuelle Studie des IT-Security-Unternehmens G Data. Es befragte 1000 Internetnutzer aus Deutschland zum Thema Cyber-Sicherheit. Heraus kam: 92 Prozent der Reisenden tragen das Smartphone immer bei sich und nutzen achtlos öffentliche WLAN-Netze, die sie im Ausland finden. Das große Problem: Für Internet-Betrüger ist es auf diese Art ganz einfach, auf persönliche Daten des Handynutzers zuzugreifen. Wie schützt man sich also richtig?

Smartphone-Nutzung im Urlaub: So schützt man sich richtig

Egal, ob Flughafen, Bahnhof oder Hotel: Da, wo sich Reisende aufhalten, gibt es häufig kostenlose WLAN-Netzwerke, die Urlauber nutzen können, um ins Internet zu kommen. Diese Netze sind in den meisten Fällen aber ungesichert. Für Datendiebe sind sie ein gefundenes Fressen. Es ist ein Leichtes, sich darin einzuhacken und so an sensible Informationen der Nutzer zu kommen, wie zum Beispiel an Passwörter oder Kreditkartendaten. Folgen davon können Identitätsdiebstahl oder finanzieller Betrug sein.

Es ist also wichtig, sich auch während des Urlaubs zu schützen. Damit kann man schon vor dem Urlaub beginnen. Die Experten von G Data empfehlen, dass man sich eine umfassende Sicherheitslösung auf die mobilen Geräte lädt, also eine Software, die vor Viren schützt. Außerdem sollte man sich ein sogenanntes VPN einrichten. Dieses sorgt für eine verschlüsselte Übertragung, wodurch die persönlichen Daten von außen "unsichtbar" sind.

Updates seien zudem wichtig, um das Handy immer auf dem neuesten Stand zu haben und mögliche Sicherheitslücken im Betriebssystem zu schließen. Vor einem Urlaub lohnt es sich außerdem seine Daten auf einem externen Medium, wie einer Festplatte, zu sichern. So hat man alle Daten auch dann noch, wenn das Handy nicht mehr funktionieren sollte.

Smartphone im Urlaub: Vorsicht bei öffentlichen Ladestationen

Im Urlaub ist man viel unterwegs und hat nicht immer die Möglichkeit, das Handy, das für Fotos ständig im Einsatz ist, zu laden. Da ist man froh, wenn man eine öffentliche USB-Ladestation entdeckt. Diese gibt es immer öfter an Flughafen, aber auch in Cafés oder Restaurants. Allerdings ist hier Vorsicht geboten. Um das Handy und die eigenen Daten zu schützen, sollte man ein "USB-Kondom" verwenden. Dabei handelt es sich um eine Art USB-Stick, der auf das Ladegerät aufgesteckt wird und es so vor dem Datenklau schützt.