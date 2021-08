Lass den Basketball fliegen und eine Katze singen

Auf dem Basketballplatz ein paar Körbe werfen und sich immer weiter nach oben spielen oder ein virtuelles Haustier namens Angela durch den Alltag führen und mit ihr Tanzen und Singen: Die Top-Platzierungen in dieser Woche sind bunt.

Der Sinn und Zweck vieler Spiele ist es, aus dem Alltag zu fliehen - zum Beispiel mit Fiktion und Rollenspielen.

So überrascht es nicht, dass in dieser Woche "Meine Talking Angela 2" auf Platz 4 der meistgeladenen Iphone-Games landet. Hier geht es nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren. Das Spiel erinnert eher an "Sims". Angela ist ein virtuelles Haustier, dass Freunde hat, sich gerne schminkt und singt. Außerdem unternimmt sie Ausflüge in die City. Man interagiert im Prinzip zwischen all diesen Bedürfnissen und meistert kleine Mini-Spiele. Das Spiel ist kostenlos.

Neu dabei und auf Platz 5 ist das Basketball-Spiel "Block' em All" von "Rollic Games". Man blockt und wirft Körbe mit verschiedenen Charakteren und Schuhen. Außerdem gibt es immer wieder kleine Challenges. Durch geschickte Konter und erzielte Treffer kann man zum besten Spieler aller Zeiten ausgezeichnet werden. Leider kommt das Spiel nicht ohne Werbung aus. Dafür ist auch dieses Sport-Game kostenlos.

Top iPhone Games

Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Mein Kind Lebensborn Sarepta Studio AS 3,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 MontanaBlack Kylo's Befreiung moonrunner GmbH 4,99 6 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 7 Pou Zakeh Limited 2,29 8 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Grand Theft Auto : San Andreas Rockstar Games 7,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Run Rich 3D Voodoo kostenlos 2 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 3 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 4 Meine Talking Angela 2 Outfit7 Limited kostenlos 5 Block'em All Rollic Games kostenlos 6 Clash Royale Supercell kostenlos 7 Project Makeover Magic Tavern, Inc. kostenlos 8 Fidget Toys Trading 3D Tap2Play LLC kostenlos 9 Arrow Fest Rollic Games kostenlos 10 2 THE MOON Voodoo kostenlos

Meistgeladen

Top iPad Games

Meistgekauft

Meistgeladen

