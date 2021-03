16:41 Uhr

iOS-Top-Games: Schnell tippen oder die Stadt verteidigen

Bei «Happy Printer» kommt es vor allem die Tippgeschwindigkeit an.

Viele iOS-Gamer hält gerade ein klassisches Strategiespiel auf Trapp. An die Spitze der Game-Charts schafft es jedoch ein anderes Spiel: Ruck, zuck tippen und schnell denken lautet die Herausforderung der Woche.

In dieser Woche erproben iOS-Gamer besonders gern ihre Schnelligkeit und Fingerfertigkeit. Nicht etwa beim täglichen Tippen der Kurznachrichten, sondern um bei "Happy Printer" vorn zu liegen. Wie wäre es also mit einer kleinen Trainingseinheit in der Mittagspause?

Bei "Happy Printer" ist allerdings nicht nur eine hohe Tippgeschwindigkeit, sondern auch strategisches Denken gefragt. Wer an diesem Rennen teilnimmt, kämpft gegen hinterhältige Gegner, löst jede Menge knifflige Rätsel und jongliert mit Wortproblemen. "Happy Printer" führt diesmal die Top Ten an.

Derzeit ebenfalls populär ist das Strategiespiel "Lumbercraft". Auf klassische Weise wird eine eigene Stadt errichtet, die es vor feindlichen Angriffen zu schützen gilt. Dazu müssen die Spieler jede Menge Bäume fällen und widerstandsfähige Verteidigungsanlagen bauen. "Lumbercraft" belegt Platz zwei der meistgeladenen iPhone-Apps.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 5 Pou Paul Salameh 2,29 6 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 7 Hitman Sniper SQUARE ENIX 0,49 8 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 3,49 9 Doodle Jump Lima Sky 0,49 10 Stardew Valley Chucklefish Limited 5,49

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Happy Printer - lauf Spiele Tap2Play LLC kostenlos 2 Lumbercraft Voodoo kostenlos 3 Deep Clean Inc. 3D Alictus kostenlos 4 Bee Network Bee Games Ltd kostenlos 5 High Heels! Zynga Inc. kostenlos 6 Chat Master! SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos 7 Pokémon GO Niantic , Inc. kostenlos 8 City Takeover Voodoo kostenlos 9 Neues Quizduell ! MAG Interactive kostenlos 10 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 Stardew Valley Chucklefish Limited 5,49 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 3,49 6 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 8 RFS - Real Flight Simulator RORTOS SRL 0,99 9 The House of Da Vinci 2 Blue Brain Games 5,49 10 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos 2 ROBLOX Roblox Corporation kostenlos 3 Lumbercraft Voodoo kostenlos 4 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos 5 Chat Master! SUPERSONIC STUDIOS LTD kostenlos 6 Gardenscapes Playrix kostenlos 7 UNO !™ Mattel163 Limited kostenlos 8 Homescapes Playrix kostenlos 9 Brawl Stars Supercell kostenlos 10 Hay Day Supercell kostenlos

Meistgeladene iPhone-Games

Meistgekaufte iPad-Games

Meistgeladene iPad-Games

