Instagram-Account dauerhaft löschen oder pausieren: So einfach geht’s

Wie löscht man seinen Instagram-Account und welche Möglichkeiten gibt es noch für den Social-Media-Detox? Wie der Instagram-Ausstieg per App, auf dem Smartphone oder dem Laptop funktioniert, lesen Sie hier.

Das neue Jahr ist erst ein paar Wochen alt und die guten Vorsätze noch frisch. Wenn es der Social-Media-Detox auf die Vorsatz-Liste geschafft hat, müssen Facebook, Twitter, Instagram und Co. herhalten. Wer 2023 Abstand zu Instagram gewinnen möchte oder sich ganz von der Foto-Plattform verabschieden will, sollte seinen Account deaktivieren oder löschen.

Doch wie löscht man den Instagram-Account dauerhaft und auf direktem Weg, sodass ein Zugriff über Computer, App und Smartphone unmöglich wird? Wie hält man sich eine Hintertür zurück ins Profil offen? Was braucht es dazu und welche Konsequenzen hat das für die einst hochgeladenen Daten? Hier gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle, die ihren Account bei Instagram löschen oder deaktivieren möchten.

Vorübergehende Deaktivierung: So wird der Instagram-Account pausiert

Falls der Schritt zur dauerhaften Löschung des Instagram-Accounts auf den ersten Blick zu groß erscheint und erst einmal nur eine Pause her soll, können Nutzerinnen und Nutzer eine Auszeit von der Plattform nehmen, ohne dass ihr Konto und damit die Inhalte gelöscht werden. Möglich ist das laut Instagram aber nur einmal pro Woche und funktioniert per Computer oder Laptop, über einen mobilen Browser oder in der Instagram-App für iPhone. Und so geht es:

Zunächst wird eine Anmeldung mit Benutzername und zugehörigem Passwort bei instagram.com oder per App benötigt.

Mit einem Klick auf das Profilbild oben rechts gelangt man zum Button "Profil bearbeiten". Der wird angeklickt. In der App führt der Pfad über das Profil-Icon unten rechts, das Menü-Symbol oben links und den Einstellungen zu Konto.

Anschließend wird nach unten gescrollt. Im Browser kann man unten rechts "Konto vorübergehend deaktivieren" auswählen. In der App klickt man erst auf "Konto löschen" und kann dann "Konto deaktivieren" auswählen.

Im nächsten Schritt möchte Instagram wissen, warum das Konto vorübergehend deaktiviert werden soll. Ohne einen Grund anzugeben, geht es hier nicht weiter. Die Auswahlmöglichkeiten reichen von "Ich komme wieder zurück", "Datenschutzbedenken", "Zu viele Werbeanzeigen" bis hin zu "Zu beschäftigt / zu viel Ablenkung".

wissen, warum das Konto vorübergehend deaktiviert werden soll. Ohne einen Grund anzugeben, geht es hier nicht weiter. Die Auswahlmöglichkeiten reichen von "Ich komme wieder zurück", "Datenschutzbedenken", "Zu viele Werbeanzeigen" bis hin zu "Zu beschäftigt / zu viel Ablenkung". Anschließend wird das Passwort erneut abgefragt. Erst dann kann die Instagram-Auszeit per Klick auf "Konto deaktivieren" losgehen.

Soll es doch tabula rasa sein? Wer bereit ist, sich unumkehrbar von der einst geliebten Plattform mit Reels, Stories und Co. loszusagen, für den ist die dauerhafte Löschung der Weg zum Ziel. Diese Schritte sind dafür nötig:

Zunächst geht es wieder über das Profilbild zu den Einstellungen.

Unten auf der Seite wird diesmal "Konto löschen" ausgewählt. Auch hier fragt Instagram wieder nach einem Grund und dem Passwort.

wieder nach einem Grund und dem Passwort. Anschließend kann das Profil gelöscht werden.

Möglich ist die Löschung auch auf dem direkten Weg über einen Link.

Instagram-Account: Wie lange dauert die Löschung des Kontos?

Instagram gibt an, dass es nach der Löschung eines Profils 30 Tage dauert, bis das Konto und die gesamten zugehörigen Informationen dauerhaft gelöscht werden. Danach können die Daten laut dem Konzern nicht mehr wiederhergestellt werden. Kopien der gelöschten Inhalte würden aber in manchen Fällen bis zu 90 Tage im Backup gespeichert werden. Das habe verschiedene Gründe: rechtliche Anliegen, Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen aber auch Katastrophen oder Software-Fehler. Für andere Nutzerinnen und Nutzer der Plattform ist das gelöschte Konto aber nicht mehr sichtbar.

Nachdem ein Konto gelöscht wurde, kann es erneut mit demselben Nutzernamen eingerichtet werden, sofern es nicht bereits von einer anderen Person auf Instagram verwendet wird.

Daten sichern vor dem Löschen: Wie Instagram-Daten gerettet werden können

Wenn Fotos oder Beiträge vor dem Löschen des Instagram-Kontos gesichert werden sollen, kann das über die Funktion "Eine Kopie deiner Facebook-Daten herunterladen" geschehen. Es funktioniert wie folgt: