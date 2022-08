iPhone 14: Das soll das neue Apple-Smartphone können

Auch in diesem Herbst wird Apple wieder seine neuen Produkte vorstellen – darunter auch das iPhone 14. Welche neuen Funktionen das Smartphone haben soll.

In diesem Herbst soll Apple wieder ein neues Smartphone auf den Markt bringen. Es soll vier Varianten des iPhone 14 geben. Äußerlich wird sich im Vergleich zum Vorgängermodell zwar wohl kaum etwas verändern, Kamera und Akku sollen aber besser werden als bei den Vorgängermodellen.

iPhone 14: Neue Funktionen

Wie der Finanzdienst Bloomberg berichtet, wird eine wichtige neue Funktion des Smartphones der überarbeitete Sperrbildschirm. Seit Jahren arbeitet Apple daran, und gerade jetzt ist es sinnvoll, da die Funktion mit einer anderen einhergeht: einem Always-on-Display. Das iPhone 14 Pro soll – wie die Apple Watch – Widgets mit Wetter, Kalender, Aktivitäten und anderen Daten anzeigen können, während der Bildschirm auf einer niedrigen Helligkeit und Bildrate bleibt. Wie auch bei der Apple Watch soll es eine Einstellung geben, die verhindert, dass sensible Daten auf dem Sperrbildschirm für alle sichtbar erscheinen.

Neben der neuen Funktion des Sperrbildschirms hat das iPhone 14 Pro eine stark verbesserte Frontkamera, ein neues Rückkamerasystem mit einem 48-Megapixel-Sensor, dünnere Einfassungen und einen schnelleren A16-Chip. Die Nicht-Pro-Modelle haben weiterhin den A15-Chip wie das iPhone 13. Die 5,4-Zoll-Mini-Größe wird durch ein 6,7-Zoll-Modell ersetzt.

iPhone 14 wohl mit besserem Akku, aber weiterhin mit Lightning

Der als verlässlich geltende Leaker "ShrimpApplePro" will Angaben zu den Akkus in Erfahrung gebracht haben, wie er auf Twitter schrieb. Dort veröffentlichte er die genauen Werte. Dementsprechend soll Apple bei zwei Modellen den Akku verbessern. Bei dem Pro-Modell sinkt die Kapazität jedoch gegenüber dem Vorgängermodell leicht.

Wie die letzten iPhones werden auch die neuen Modelle Lightning zum Aufladen des Akkus verwenden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass im kommenden Jahr ein Übergang zu USB-C erfolgt, denn ab Mitte 2024 zwingt die EU die Hersteller zahlreicher Geräte, einheitliche Ladekabel herzustellen. USB-C wird dann die Standard-Ladebuchse sein. Von der neuen Regelung betroffen sind Smartphones, Laptops, Tablets und Digitalkameras, aber auch tragbare Lautsprecher und Videospielkonsolen, Headsets, E-Reader und Navigationsgeräte.

Wann könnte das iPhone 14 vorgestellt werden?

Traditionell erfolgt die Vorstellung neuer iPhones bei einer Keynote an einem Dienstag Anfang oder Mitte September. In diesem Jahr wären daher der 6. oder der 13. September mögliche Termine. Laut Computer Bild könnte der Verkaufsstart dann am 30. September sein. Zu den Preisen gibt es noch keine Informationen. Eine Preiserhöhung, zumindest für die Pro-Modelle, wäre angesichts gestiegener Produktions- und Materialkosten aber denkbar. Sollte das Mini-Modell gestrichen werden, würde der Einstiegspreis für die neue iPhone-Serie auch ohne weitere Preiserhöhung steigen.