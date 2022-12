iPhone kann jetzt auch SMS aus Funklöchern versenden

Mit iPhones kann man jetzt auch Notfallmitteilungen per Satellit aus Funklöchern verschicken. Wie und mit welchen Smartphones das funktioniert, lesen Sie hier.

Die neuesten iPhones können jetzt auch Notfallmitteilungen per Satellit verschicken. Etwa einen Monat nach dem Start der Funktion ist diese seit Dienstag auch in Deutschland verfügbar. Sie ist für Situationen gedacht, in denen man keinen Mobilfunk- oder WLAN-Empfang hat. Notfall-Nachrichten per Satellit können Leben retten, wenn Menschen in Gegenden ohne Mobilfunkempfang in Gefahr geraten. Wie Apple mitteilte, ist der Satelliten-Notruf auch in Frankreich, Großbritannien und Irland verfügbar.

Früher benötigte man dafür spezielle Telefone mit größeren Antennen. Apple integrierte beim iPhone 14 ein hauseigenes System zur Kommunikation mit Satelliten in die herkömmlichen Gehäusegrößen. Doch die Verbindung bleibt eine technische Herausforderung. Das iPhone muss direkt auf den Satelliten gerichtet sein. Die Übermittlung kann 15 Sekunden oder mehrere Minuten dauern.

Wie funktioniert Apples Notruf SOS via Satellit?

Wer die Funktion Notruf SOS über Satellit nutzen will, muss zunächst einige Fragen beantworten. Die übermittelte Nachricht enthält die Antworten auf die Fragen sowie den Standort, einschließlich der Höhe, den Batteriestatus des iPhones und Informationen aus dem Notfallpass, falls dieser aktiviert ist. Die Konversation und die Folgemeldungen werden über Satellit an Vermittlungszentralen weitergeleitet, die mit von Apple geschulten Fachleuten besetzt sind. Diese können im Namen der Nutzer Hilfe rufen. Das Transkript kann auch an Notfallkontakte weitergeleitet werden, um diese auf dem Laufenden zu halten.

Notruf-Nachrichten: Wie findet man einen Satelliten?

Weil die Satelliten mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, bekommen die Nutzer Hilfe zur Ausrichtung der Geräte mit einer Grafik auf dem Bildschirm. Apple betonte, dass sich Satelliten schnell bewegen und eine geringe Bandbreite haben.

Auf welchen iPhones funktionieren Notruf-Nachrichten per Satellit?

Notruf-Nachrichten per Satellit können nicht von allen iPhone-Modellen aus versendet werden. Die Funktion ist nur bei iPhone 14 und iPhone 14 Pro-Modellen mit iOS 16.1 oder neuer verfügbar.

Was kosten Notruf-Nachrichten per Satellit bei Apple?

Die Funktion Notruf SOS via Satellit ist bei Apple für zwei Jahre kostenlos verfügbar.

Lesen Sie dazu auch

Neue Funktion von iPhones: Wie kann man Informationen mit Notfallkontakten teilen?

Mit der neuen Funktion können iPhone-Nutzer, die außerhalb des Mobilfunknetzes unterwegs sind, zudem auch ohne einen Notfall ihren Standort Freunden oder der Familie übermitteln. Dafür müssen Nutzer Notfallkontakte in der Health-App einrichten. In einem Demo-Modus kann die Qualität der Verbindung getestet werden. (mit dpa)