Was ist BaseChat und wie funktioniert die App?

Die Telefonchat-App BaseChat ist simpel und kostenlos. Aber was genau ist BaseChat eigentlich und wie funktioniert die App? Die Fakten im Überblick.

In Sachen Chaträume ist BaseChat sicherlich eine erfrischende Abwechslung zu den vielen bereits verbreiteten Alternativen. Denn anders als üblich, handelt es sich bei BaseChat nicht um einen textbasierten Chatraum, sondern um einen sogenannten Audiochat. Die Chatteilnehmer telefonieren also miteinander.

Der Chat ist dabei anonym, man kann die Nummer des Gesprächsteilnehmers nicht sehen und auch sonst keine Kontaktangaben. Aus diesem Grund ist BaseChat ursprünglich auch als Partnerbörse, eine Art Blind-Date am Telefon sozusagen, gedacht gewesen, so wird der Telefonchat auf der offiziellen Website auch immer noch beworben. Mittlerweile ist die App aber sehr bekannt und wird von vielen Leuten auch einfach als Zeitvertreib verwendet.

Mit wem telefoniert man bei BaseChat?

Bei BaseChat gibt es drei verschiedene Funktionen, zwischen denen man wählen kann, wenn man die Audiochat-App verwendet:

Karussell

Partyraum

Konferenz

Bei der Funktion Karussell wird man nach dem Zufallsprinzip mit einem anderen Nutzer verbunden und kann mit ihm oder ihr telefonieren. Diese Funktion ist besonders für die ursprüngliche Verwendung der App als Partnerbörse geeignet. Möchte man den Gesprächspartner wechseln, wählt man einfach die Taste Null und eine neue Person wird einem zufällig zugelost.

Bei der Funktion Partyraum können bis zu vier Personen gleichzeitig miteinander chatten. Auch hier erfolgt die Zusammensetzung des Raums nach dem Zufallsprinzip.

Die Funktion Konferenz bietet die Möglichkeit, mit Freunden zu telefonieren. Hier wird ein privater Chatraum erstellt, dem nur mit einem selbst eingerichteten PIN beigetreten werden kann. Freunde können sich dann mithilfe der PIN in den Raum einwählen und man kann in Ruhe miteinander chatten, ohne zufällige Leute in der Leitung zu haben.

BaseChat – so benutzt man die App

Möchte man BaseChat verwenden, hat man mehrere Optionen. Am einfachsten ist es, sich die BaseChat-App herunterzuladen. Dort gibt es ein übersichtliches Menü, auf dem die verschiedenen Funktionen von BaseChat angezeigt werden. Aber man muss auch nicht die App herunterladen, um den Audiochat zu verwenden, es geht auch einfach durch Einwählen über eine Telefonnummer.

Hier ist jetzt wichtig, ob man einen Festnetz- oder Handyvertrag – je nachdem über welches Telefon man sich einwählt – mit Flatrate besitzt. Wenn ja, kann man sich bedenkenlos in den Chat einwählen, die Flatrate übernimmt die Kosten. Besitzt man eine solche Flatrate nicht, ist das kein Problem: BaseChat bietet eine Einwahlmöglichkeit an, mit der man dennoch kostenlos telefonieren kann. Es wird allerdings immer wieder Werbung zwischengeschaltet.

Möchte man diese kostenlose Einwahl nutzen, muss man über sein Festnetztelefon oder Handy die Nummer 04046894939649 anrufen. Diese leitet einen weiter auf den kostenlosen Chat in Deutschland. Die Nummer kann sich allerdings ändern, es lohnt sich also, sie auf der offiziellen Website noch einmal zu überprüfen. Man kann die Werbung ausschalten, indem man ein sogenanntes "Supporter-Abo" abschließt. Für 99 Cent kann man 24 Stunden lang werbefrei telefonieren, für 4,99 Euro einen Monat lang.

BaseChat in anderen Sprachen verwenden

Bei BaseChat, das vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz genutzt wird, gibt es – genau wie für den deutschen Raum – Rufnummern, über die man sich kostenlos einwählen kann. Die Rufnummern der anderssprachigen Chaträume lauten:

03096539563313 für den türkischen Chatraum

für den 021138533091 für den französischen Chatraum

für den 02219779397964 für den englischen Chatraum

für den 02219779386944 für den arabischen Chatraum

BaseChat – so gelangt man in die Chaträume

Wer sich über die kostenlose Nummer in BaseChat einwählt, muss zunächst sein Geschlecht angeben. Danach kann über Tastenwahl entschieden werden, welche der drei oben beschriebenen Funktionen von BaseChat man verwenden möchte. Mit der Taste Eins kommt man zur Funktion Karussell, es wird einem also ein zufälliger Gesprächspartner zugelost. Mit der Taste Zwei gelangt man in einen Partyraum mit bis zu drei anderen zufälligen Personen. Mit Taste Drei wird eine Konferenz, also ein privater Chatraum erstellt.

Neben den vorher erwähnten Supporter-Abos bietet BaseChat eine VIP-Funktion seiner App an. Für 19,99 Euro monatlich erhält man neben Werbefreiheit einige Zusatzfunktionen, wie etwa die Wahl der Gesprächspartner nach Geschlecht und eine bis zu fünf Mal schnellere Verbindung.

