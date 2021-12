Bitcoin bleibt nach Kurseinbruch unter 50.000-Dollar-Marke

Der Preis des Bitcoin schwankt weiter stark. Nach starken Verlusten am Wochenende geht es mit einer vorsichtigen Erholung weiter.

Nach dem Kursrutsch am Samstagvormittag und ihrer teilweisen Erholung haben sich Kryptowährungen am Montagmorgen stabil gehalten. Allerdings liegt der Kurs des Bitcoins, der weltweit bekanntesten Digitalwährung, weiter unter der Marke von 50.000 Dollar.

Am Montagmorgen kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp rund 49.000 Dollar und damit etwa so viel wie am Sonntag. Am frühen Samstag war der Kurs in weniger als einer Stunde um rund ein Fünftel auf knapp 42.000 Dollar eingebrochen, konnte sich dann bis zum Sonntagabend aber wieder etwas erholen. Ether, die zweitgrößte Digitalwährung, zeigte einen ähnlichen Kursverlauf.

Ein genauer Grund für das plötzliche Absacken des Bitcoin-Kurses war Experten zufolge nicht direkt ersichtlich. Einer verwies auf die am Wochenende weniger liquiden Märkte, die größere Schwankungen zur Folge haben können. Stoßen dann einzelne Investoren größere Positionen ab, kann das stark auf den Kurs drücken. Hinzukommt eine ohnehin angespannte Stimmung auf den Finanzmärkten.

