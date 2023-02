Diese kostenlosen KI-Tools ersetzen teure Programme zur Bildbearbeitung

Programme zur Bildbearbeitung sind oftmals schwer zu bedienen und kostspielig. Doch auch mit KI-Tools kann die Qualität von Fotos verbessert werden - bei einigen sogar kostenlos.

Künstliche Intelligenz ist derzeit vor allem wegen dem Sprachprogramm ChatGPT in die Schlagzeilen geraten. Doch auch in der Fotobearbeitung lässt sich KI ganz praktisch nutzen, ganz gleich ob bei der Farbgebung, Auflösung oder beim Format der Bilder nachgebessert werden soll. Der Vorteil: Die Programme holen mit ein paar Klicks automatisch das beste aus Ihren Fotos heraus.

Die Nutzung der KI-Foto-Tools ist dabei ganz einfach, kostenlos und sogar ohne Installation und Anmeldung möglich. Das Bild wird vom Computer, Smartphone oder Tablet einfach in der Web-Anwendung hochgeladen, dort von KI-Algorithmen bearbeitet und anschließend auf dem eigenen Gerät gespeichert. Wir stellen Ihnen in eine Auswahl an KI-Tools zur Bildbearbeitung vor.

Farbkorrekturen mit "AI Image Enhancer"

Der Hersteller "AI Image" bietet drei kostenlose KI-Programme an, mit denen sich selbst geschossene Bilder in ihrer Qualität, Farbgebung und Größe ganz automatisch verbessern lassen. Der Grund sind Algorithmen, mit denen die KI-Programme selbstständig arbeiten. Mit dem kostenlosen Tool "AI Image Enhancer" beispielsweise lassen sich die Farbe, Bildqualität und Kontraste der Bilder ganz einfach ausbessern. Vor allem für die Belichtung von zu dunkel geratenen Aufnahmen erfreut sich dieses Tool großer Beliebtheit.

Bildrauschen reduzieren mit "AI Image Denoiser"

Bei der Gratis-Web-App "AI Image Denoiser" dagegen liegt der Schwerpunkt auf der Glättung, d.h. auf rausch- und störungsfreien Bildern. Bei verwackelten Bildern oder solchen mit einem ungünstigen Lichteinfall kann leicht eine störende Körnung auf den Fotos zu sehen sein. Um diese zu beheben, kann bequem und kostenlos der "Denoiser" (zu deutsch: entrauschen) von "AI Image" verwendet werden.

Bildgröße verändern mit "AI Image Enlarger"

Der "AI Image Enlarger" hingegen nutzt die KI-Technologie, um zu klein geratene Bilder mit wenigen Klicks verlustfrei zu vergrößern. Hierzu muss lediglich per Drag-and-drop ein beliebiges Bild in das Fenster der Web-Anwendung gezogen werden. Allerdings ist bei der Gratis-Ausgabe des Programms mit gewissen Einschränkungen zu rechnen. Beispielsweise darf die Auflösung der Bilder nicht größer als 1200x1200 Pixel sein und die Dateigröße muss unter 5 Megabyte liegen, zudem werden nur die Formate "jpg" und "png" unterstützt.

Avatar-Porträts mit "AI Cartoonizer"

Ebenfalls hoch im Kurs liegen Porträts im Cartoon-Style. Anders als bekannte kostenpflichtige Apps wie etwa "Lensa" ist die Web-Anwendung "AI Cartoonizer" komplett kostenfrei nutzbar. Nutzerinnen und Nutzer müssen lediglich ein Porträt von ihnen hochladen und das Programm spukt ein Avatar-Abbild von ihnen aus. "AI Image" verspricht zudem, alle hochgeladenen Fotos nach spätestens 24 Stunden zu löschen