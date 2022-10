Neue Netflix-Funktion: Teilen von Abos wohl bald nicht mehr möglich

Ein Abo, viele Nutzer, geteilte Kosten: Viele Netflix-Nutzer teilen sich ein Konto und sparen sich so bares Geld. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass der Streamingdienst dem ein Ende setzen will.

"Menschen ziehen um, Familien wachsen, Beziehungen enden." So beginnt der Streamingdienst Netflix seine Mitteilung zu einer Neuerung, die viele Nutzer wahrscheinlich kaum freuen wird. Es soll die Möglichkeit eines Profiltransfers geben. Was grundsätzlich erst einmal nicht weiter schlimm klingt, hat für viele Nutzer wohl bald teure Folgen, denn mit dieser Funktion bereitet Netflix das Ende von geteilten Konten vor.

Netflix: Was ist der Profiltransfer?

Der Profiltransfer ist "eine Funktion, mit der Personen, die Ihr Konto nutzen, ein Profil übertragen können", so der Streamingdienst. Dabei bleiben die personalisierten Empfehlungen, der Titelverlauf, "Meine Liste", gespeicherte Spiele und andere Einstellungen erhalten, wenn man eine neue Mitgliedschaft beginnt. Diese Funktion ist theoretisch bereits seit Montag weltweit verfügbar.

Wie funktioniert der Profiltransfer bei Netflix?

Sobald der Profiltransfer für ein Konto verfügbar ist, soll der Netflix-Nutzer per E-Mail benachrichtigt werden. Um ein Profil zu übertragen, muss man mit dem Mauszeiger über das Profilsymbol im Dropdown-Menü auf der Startseite fahren, die Option "Profiltransfer durchführen" auswählen und den Anweisungen folgen.

Welche Auswirkungen hat der Profiltransfer bei Netflix?

Die neue Funktion klingt zunächst praktisch. Sollte eine Beziehung auseinandergehen oder eine Freundschaft enden, will man sich meist nicht weiter ein Netflix-Abo teilen. Doch die Absicht des Streamingdienstes hinter dem Profiltransfer ist wohl eine andere. Teilen sich mehrere Nutzer ein Abo, teilen sie sich die Kosten dafür und Netflix gehen Einnahmen verloren. Mit dem Profiltransfer erleichtert es der Streamingdienst seinen Nutzern, ein geteiltes Profil zu einem neuen eigenen Konto umzuwandeln.

Schon in naher Zukunft könnte die Auftrennung geteilter Konten kommen. Seit März bietet Netflix in manchen Ländern ein Option für Nutzer aus mehreren Haushalt an. Mit einer Zusatzgebühr von zusätzlich drei US-Dollar für jedes externe Profil im Monat können sich Nutzer in Südamerika weiterhin ein Konto teilen. In Deutschland gibt es diese Möglichkeit bislang nicht.

Neues Netflix-Abo mit Werbung

Ab Donnerstag bietet Netflix in Deutschland ein neues, günstigeres Abo an. Das hat erwartungsgemäß einen Haken – nämlich Werbung. Bei dem neuen Abonnement werden durchschnittlich zwischen vier bis fünf Minuten Werbung in einer Stunde zu sehen sein. Außerdem soll es bei dem neuen Abo nicht möglich sein, die Inhalte herunterzuladen. Ein weiterer Unterschied ist, dass bei dem billigen Netflix-Abo manche Inhalte nicht verfügbar sein werden. Das Abo wird 4,99 Euro pro Monat kosten.